Вдова Скрябіна поділилася спогадами про останній день народження чоловіка: гуляли до ранку

Дружина покійного Кузьми Скрябіна Світалана Бабійчук вирішила поділитися спогадами про те, як пройшов останній день народження легендарного українського артиста. За словами вдови, у той день у їхньому будинку було багато гостей. Вони слухали музику 90-их, яку так любив Кузьма. Гості розійшлися до ранку, але сусіди не робили з цього трагедію і не звертали уваги.

Про це Бабійчук розповіла в інтерв'ю для програми "Світське життя".

"Хто в цей день дзвонив його вітати, всі були у нас вдома. Тільки хвіртка відчинена, заходили якісь люди, я навіть досі не знаю, хто вони, і це було дійсно свято. Все закінчилося вранці. Грала його улюблена музика 90-х, але без претензій сусідів було", – розповіла Світлана.

Дружина Кузьми Скрябіна розповіла про день народження співака

Нагадаємо, що Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року. Він загинув 2 лютого 2015 року на автодорозі Кривий Ріг—Кіровоград. Його джип "Тойота" на повному ходу зіткнувся із зустрічним молоковозом ГаЗ-5312. Музикант помер на місці ДТП. У співака залишилася дочка Марія-Барбара, дружина Світлана і батьки Ольга і Віктор Кузьменко.

Як ми раніше писали, мама Кузьми Скрябіна прокоментувала скандал через присвоєння її синові звання Героя України.