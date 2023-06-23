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Вчера студент, сегодня сотрудник. На что обращают внимание работодатели, нанимая выпускников ВУЗов

Как студенту найти работу (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Ища работу после защиты диплома, у студентов часто нет опыта. Поэтому в таких случаях работодатели обращают внимание на другие, более важные критерии.

Аналитики Work.ua провели исследование и определили ключевые факторы для получения должности студентами.

Самые важные критерии, если у вас нет опыта работы

Для 46% опрошенных компаний важно, чтобы у потенциального сотрудника был опыт стажировки в других подобных по специализации компаниях.

Однако если такого опыта нет, компании готовы нанимать людей, если у них будут личные качества, свидетельствующие о желании работать и развиваться в выбранной профессии.

Следующий критерий, который может привлечь работодателя, это выбор работы по специальности. Если у вас филологическое образование и вы идете на работу в этом направлении, существует большая вероятность того, что вы получите должность. Такое мнение высказал 21% работодателей.

18% компаний привлекает в соискателях наличие дополнительного образования и прохождения учебных курсов, кроме университетских.

Владение английским языком также не покидает рейтинг. За этот фактор выступают 12% работодателей.

Наименьшую роль играет опыт обучения или стажировки за границей - всего 3%. Можно предположить, что это связано с ориентированностью компаний на украинский рынок и невозможностью пересечь границу для военнообязанных мужчин.

Влияет ли ваше образование на решения работодателей

59% работодателей отвечают, что университет потенциального сотрудника не играет роли. 41% опрошенных компаний считают это важным фактором.

Можно сделать вывод, что для работодателей профильное образование является преимуществом, но им не принципиально, диплом какого университета есть у сотрудника. Стажировка и поиск работы - ключевые условия для соискателей без опыта работы.

Раньше мы писали, как и где подростку найти первую работу на лето.

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