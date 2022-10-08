Учителям рассказали, как интересно провести время с детьми в укрытии: понравится всем

Часто случается, когда во время воздушной тревоги в укрытии дети нервничают или скучают. Поэтому для учителей подготовили разнообразные активности, которые помогут отвлечь детей.

Эти упражнения можно выполнять с детьми разных возрастов - от 1 до 11 классов. Они в частности рассчитаны на следующие возрастные группы детей:

начальная школа (6 - 10 лет);

средняя школа (11 - 14 лет);

старшая школа (15 - 18 лет).

Упражнения для детей

На развитие воображения и фантазии

Учитель должен предложить детям с помощью воображения и фантазии превратить обычный теннисный мяч в воображаемый предмет.

Сначала начинает игру учитель и держа мяч называет то, чем мысленно отныне является данный предмет.

Первый стендап

В укрытии дети по очереди выходят в центр круга (на импровизированную сцену) и рассказывают историю, чтобы рассмешить своих одноклассников.

Такое упражнение выполняется по желанию ребенка.

В центре внимания

В этом упражнении дети получают задание занять поочередно место на импровизированной сцене и сделать так, чтобы только он или она была в центре внимания.

При этом каждый следующий ребенок на сцене должен убедиться, что он никого не перекрывает собой. Когда все определились с местом и позой, учитель может отметить самые оригинальные позы, что больше всего понравились.

От наскального рисунка к iPhone13

Учитель создаете рисунок и показываете его другим. Затем все дети становятся или садятся спиной друг к другу. Авторы изображений демонстрируют их первым сидящим спиной. Задача тех, кто увидел оригинальное изображение - воспроизвести его движениями на спине участников перед ними.

Отметим, что в результате последний ребенок должен воспроизвести на бумаге изображение, которое он ощутил на спине.

Музыка из чего-угодно

В этом упражнении можно проявить активность и сформировать целый ансамбль звуковых инструментов. Нужно найти в рюкзаке предметы, которые могут давать интересный звук. Также важно добавить немного креативности, чтобы создать самодельные инструменты.

Дети могут вместе создать разные инструменты, а затем спеть песню, которая им нравится.

Логотип

Дети должны объединиться в пары и провести интервью друг с другом. Затем на основе ответов создать логотип личности своих визави.

В результате следует продемонстрировать результаты друг другу.

Представьте себя

Такое упражнение состоит в том, чтобы дети могли представить себя разными персонажами или предметами и воспроизвести эту роль в игровой форме.

Упражнение начинается с того, что учитель всему классу задает соответствующую роль, которую следует играть ученикам одновременно.

Эмоция

Учитель должен попросить детей показать свои эмоции.

Если нет возможности двигаться, дети могут выполнять это упражнение сидя.

Вопрос -ответ

Дети рассчитываются на "первый-второй". Первые имеют право только задавать вопросы, вторые - только отвечать. К тому же дети ставят условие - буквы, на которые должны начинаться вопросы и ответы.