Ученый назвал живое существо, которое сможет построить следующую цивилизацию после человечества

Недавно, в процессе исследования различных представителей животного мира и морской фауны, профессор Оксфордского университета Тим Коулсон выдвинул теорию о том, что если люди вымрут, одно существо потенциально может стать следующим цивилизационным видом, который будет доминировать на планете Земля.

Хотя такие существа вряд ли создадут цивилизацию, подобную той, которую построили люди, они будут иметь собственные версии, которые будут уникально приспособлены к их сильным сторонам как вида.

В своей книге "Всемирная история нас", изданной в 2024 году, Коулсон исследовал эволюцию людей и животных, размышляя над тем, какие виды могут занять ведущие позиции на Земле в будущем.

Задаваясь этим вопросом, профессор Коулсон кратко рассмотрел ближайших родственников человека - человекообразных обезьян. Однако, учитывая их сильное сходство с человеком, эти обезьяны, скорее всего, встретят свой конец вместе с человеком в случае сценария вымирания.

Орангутанги - человекообразные обезьяны с развитыми когнитивными способностями (фото: Freepik)

По словам профессора, даже если бы некоторые приматы выжили, они столкнулись бы со значительными проблемами: размер их популяций невелик, они ограничены несколькими лесными биотопами и имеют медленные темпы роста и размножения.

Так какой тип существ, скорее всего, заменит человека? По мнению профессора Коулсона, ответ - осьминог. Осьминоги обладают развитыми когнитивными способностями, наряду с использованием инструментов, маскировкой, общением и решением проблем.

Осьминоги отличаются исключительным интеллектом и адаптивностью (фото: Freepik)

Эти черты в сочетании с уникальной анатомией и ловкостью делают их чрезвычайно приспособленными к изменчивой среде и условиям, в которых даже люди и другие развитые млекопитающие вряд ли смогли бы выжить.

Кроме этого, эти морские существа "блуждают" по океанам Земли уже более 500 миллионов лет. Изображения осьминогов датируются 1900 годом до н.э. Одним из ранних примеров является минойская ваза бронзового века с большим изображением осьминога, датируемая 1500 годом до н.э.

В то же время греческий философ Аристотель был первым, кто упомянул о способности осьминогов менять цвет. Следующие исследователи обнаружили, что осьминоги обладают несколькими замечательными способностями: регенерация конечностей и стратегическое мышление для улучшения результатов охоты.

Осьминоги умеют использовать стратегии для охоты (фото: wikipedia.org, User albert kok)

По мнению профессора Коулсона, в мире, где доминируют млекопитающие, осьминоги остаются недооцененным претендентом на господство после людей.

Однако, как отмечает ученый, важно помнить, что это только теория, и пока невозможно точно предсказать, как будет развиваться эволюция в течение длительного времени.