Ученый назвал место, где может быть до 250 затонувших кораблей с сокровищами

Археолог и исследователь Алехандро Монтейру из Университета Нова в Лиссабоне недавно поделился выводами, которые основываются на детальной базе данных кораблекрушений. Он собрал много данных, начиная с 1500-х годов, когда стали доступными исторические записи.

Ученому удалось идентифицировать 8620 обломков различных кораблей в португальских водах, и около 250 из которых содержат утраченные сокровища. Также он указал, что все эти корабли утонули в прибрежных водах материковой Португалии и воды вокруг Азорских островов и Мадейры.

"Я задокументировал около 7500 затонувших кораблей вдоль побережья материка, 1000 у Азорских островов и 120 вблизи Мадейры. Я знаю, например, что у побережья Трои стоит испанский корабль 1589 года под названием Nossa Senhora do Rosario. Я исследовал его историю и даже знаю имя матери капитана. Официальные записи показывают, что он перевозил 22 тонны золота и серебра", - рассказал исследователь.

Однако по словам Монтейру, правительство страны не отреагировало на исследование, которое уже было опубликовано и никаких действий в отношении тех кораблей принято не было.

"Мы знаем, что существует 250 кораблей с сокровищами, и рано или поздно строительный проект или что-то подобное обнаружит один из них. Однако нет плана на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы защитить такие открытия", - говорит ученый.

Но вероятность того, что есть риск рейдов кладоискателей на указанные места, он отверг и объяснил: "Это маловероятно, поскольку большинство обломков похоронены под песком".