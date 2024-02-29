Ученым впервые за 700 лет удалось воссоздать лицо известного поета

Ученые впервые воссоздали лицо итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери, который одним из первых придумал художественное описание рая, ада и чистилища в своем знаменитом произведении "Божественная комедия".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ежедневную британскую газету The Telegraph .

Как проходила работа по реконструкции лица

Несмотря на бесценный вклад в искусство, истинная внешность мастера оставалась загадкой, а изображения, созданные в его эпоху, появились лишь спустя много лет после его смерти.

Однако теперь исследователям удалось воссоздать лицо художника. Этот подвиг стал возможным благодаря известному бразильскому графическому эксперту Сисеро Мораесу и его команде.

Эксперты по графике использовали изображение черепа Данте, чтобы реконструировать его лицо (фото: Pen News)

"Большинство портретов основаны на информации, содержащейся в биографии Данте, составленной писателем Джованни Боккаччо. А именно, что это был человек среднего роста, несколько сутулый, с вытянутым лицом, орлиным носом и глазами скорее большими, чем маленькими", - заявил Сисеро Мораес.

Эксперт по графике также добавил, что Боккаччо и Данте не были знакомы лично. Биограф черпал информацию от людей, которые знали поэта или жили с ним.

Работа Мораеса основана на анализе данных, касающихся останков Данте. Процесс реконструкции начался с цифрового моделирования черепа, используя данные от исследований костей, проведенных в 1921 году, а также информацию из статьи 2007 года о физических характеристиках поэта.

Затем команда приступила к аппроксимации, объединяя искусство, антропологию, остеологию и анатомию для создания реалистичного изображения лица на основе скелетных останков.

В результате этого процесса были разработаны две версии портрета: одна в серых тонах, без изображения волос и с закрытыми глазами, а другая цветная, в которой добавлены детали, такие как цвет глаз, кожи и одежды, с учетом известных изображений.

Две версии портрета Данте Алигьери (фото: Pen News)

Мораес считает, что созданный портрет передает впечатление о страданиях человека. Этот проект также выявил, что у мыслителя, которого часто считают отцом итальянского языка, череп был выше среднего.

Что известно о Данте Алигьери

Данте Алигьери, выдающийся поэт, считается одним из наиболее известных и влиятельных литераторов в истории. Его рождение датируется 1265 годом в городе Флоренция. В 1302 году, вслед за изгнанием из родного города вместе с политической группой, к которой он принадлежал, Данте приступил к написанию своего знаменитого произведения "Божественная комедия". Он умер в 1231 году.

Данте наиболее известен своей "Божественной комедией" (фото: Pen News)