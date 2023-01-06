Ученые нашли способ спасти вымирающий вид пчел: важное открытие

Недавно ученые из США разработали вакцину, которая поможет избежать понижения и исчезновения популяции пчел на Земле. Ведь пчелы играют роль во всех природных процессах, которые важны и для людей.

Об этом сообщают на сайте BBC.

Что разработали ученые

По данным Министерства сельского хозяйства США, с 2006 года в США наблюдается ежегодное сокращение колоний медоносных пчел. Потому исчезновение этих насекомых может привести к краху в естественных действиях.

В связи с этим ученые разработали вакцину от болезни, которая убивает пчел чаще всего. Это американский гнилец - бактериальное заболевание, ослабляющее колонии, атакуя личинки пчел. Вакцина может оказаться прорывом в защите медоносных пчел.

Бактерии вакцины включены в корм с маточным молочком, который дают рабочие пчелы пчелиной матке, которая затем проглатывает корм и хранит часть вакцины в своих яичниках. То есть все последующие личинки рождаются уже с иммунитетом.

Многие пчелы умирают от болезни американского гнильца (фото: Freepik)

Почему открытие так важно

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, такие опылители, как пчелы, птицы и летучие мыши, отвечают за примерно треть мирового производства сельскохозяйственных культур.

Американский гнилец является проблемой для пчеловодов, поскольку он очень заразен и не поддается лечению. Единственный метод лечения требует сожжения колонии зараженных пчел вместе с ульями и оборудованием, а близлежащие колонии следует лечить антибиотиками.

То есть, таким образом, общая популяция пчел на Земле может стремительно уменьшаться, в конце концов став такой мизерной, что человечеству придется выживать без тех культур, урожай которых обеспечивают именно пчелы.