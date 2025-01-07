Ученые нашли редкое расстройство мозга, которое лишает вас сна: как оно проявляется

Какой синдром мешает спать

Синдром фатальной семейной бессонницы (FFI) является чрезвычайно редким генетическим заболеванием, которое влияет на нервную систему и мозг. Только 1-2 человека на миллион действительно имеют этот синдром, и симптомы может быть трудно заметить.

По словам ученых, FFI вызван мутацией или изменением гена прион-родственного белка (PRNP), который отвечает за создание прионного белка PrPC. Это существует в вашем мозге и помогает регулировать функции организма, например сон.

Специалисты из клиники Кливленда сравнивают работу гена PRNP со свертыванием белья.

"Когда есть мутация в гене PRNP, аминокислоты, которые создают белки PrPC, не имеют инструкций для правильного построения белков. Эта мутация похожа на сворачивание вашего белья. Если вы не уверены, как сложить футболку, вы можете собрать ткань в клубок и положить ее в ящик. Со временем этот ящик становится все труднее закрывать, поскольку вы положили туда много клубков из футболок, сложенных неправильно. Вот эти футболки - это белки PrPC, которые накапливаются в вашем мозге и становятся токсичными для клеток вашей нервной системы", - объясняют ученые.

По их словам, FFI может передаваться по наследству, и только один из родителей может иметь пораженный ген, чтобы этот синдром унаследовал ребенок. Встречаются и редкие случаи расстройства, когда в семье нет истории заболевания.

Симптомы смертельной семейной бессонницы

Существует три основных симптома FFI, которые помогают диагностировать расстройство. Это:

Бессонница или трудности со сном

Потеря памяти

Мышечные подергивания

Расстройство является дегенеративным, то есть симптомы со временем начинают ухудшаться и прогрессировать.

Чрезмерная активность нервной системы, такая как высокое кровяное давление, беспокойство и чрезвычайно быстрое сердцебиение, также является симптомом FFI, а также страдания от галлюцинаций или видения вещей, которых нет.

Потеря веса и изменения психического здоровья также являются изменениями, на которые стоит обратить внимание.

Симптомы обычно начинаются в возрасте от 20 до 70 лет, средний возраст, когда начинаются симптомы, составляет 40 лет. Ранние симптомы могут казаться похожими на симптомы деменции или болезни Альцгеймера.

Можно ли вылечить это расстройство

Симптомы FFI угрожают жизни человека, потому что они по факту лишают человека полноценного сна.

В настоящее время лекарств против этого расстройства не существует. Все, что могут врачи сейчас, это назначить паллиативное лечение.

По данным клиники Кливленда, продолжаются исследования подходящих вариантов лечения для уменьшения прогрессирования симптомов и продления ожидаемой продолжительности жизни с этим заболеванием.

Смерть от FFI наступает вследствие поражения мозга и нервной системы, что приводит к психическому ухудшению и систематической бессоннице.

При диагностировании этого редкого расстройства, продолжительность жизни может колебаться от нескольких месяцев до нескольких лет.