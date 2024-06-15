Ученые нашли редкий фрагмент папируса из Евангелия детства от Фомы

В ходе недавнего исследования коллекции папирусов в библиотеке Гамбургского университета в Германии исследователи обнаружили редкий фрагмент Евангелия, содержащий 13 строк фрагментарного греческого текста. Он долго хранился в Гамбургской библиотеке и даже не подозревали, что этот манускрипт является важным религиозным текстом.

Остается неопределенным, был ли оригинальный язык Евангелия на греческом или сирийском. После публикации Евангелие было переведено на несколько языков, в частности на латинском, сирийском, эфиопском, армянском, грузинском, арабском, гэльском и славянском. Среди уцелевших фрагментов только один греческий образец датируется XIII веком.

По словам экспертов, гамбургский фрагмент признан самым древним известным образцом и древнейшей копией Евангелия. Он также содержит новые доказательства, что греческий язык был оригинальным текстом.

"Хотя папирус содержит только 13 строк по десять букв в каждой строке, он ближе по форме и стилю к более поздней греческой версии 9-го века, чем к предыдущим версиям. Фрагмент представляет чрезвычайный интерес для исследования… потому что мы смогли датировать его IV-V веком, что делает его самой древней известной копией", - рассказал Лайос Беркес из Берлинского университета Гумбольдта.

Найден фрагмент папируса с текстом из Евангелия (heritagedaily)

Исследователи также предположили, что в тексте рассказывается об "оживлении воробьев", эпизоде из детства Иисуса, в котором Иосиф видит Иисуса, который в субботу изготавливает фигурки голубей из глины.

Основываясь на стиле почерка, разном размере букв и многочисленных истираниях, ученые предположили, что папирус является рукописной копией Евангелия детства от Фомы, вероятно, как письменное упражнение в монастырском контексте.

Следует также отметить, что этот древний текст размером примерно 11 на 5 сантиметров, содержащий 13 строк греческого письма, десятилетиями оставался без внимания, поскольку его ошибочно считали обычным документом из-за грубого почерка.