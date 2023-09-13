Ученые нашли библейское место, где Христос сотворил чудо: что известно

Что известно о находке

Место в Иерусалиме, которое построили в VIII веке до нашей эры во время правления царя Езекии, нашли благодаря совместным усилиям Управления древностей Израиля, Управления национальных парков Израиля и Фонда города Давида.

Его открытие является очень важным для последователей христианства.

"Раскопки, продолжающиеся в городе Давида - историческом месте библейского Иерусалима - в частности купели Силоам и Паломнической дороги, служат одним из крупнейших подтверждений наследия и тысячелетней связи евреев и христиан с Иерусалимом", - заявил директор Международного фонда "Город Давида" Зеев Оренштайн.

Силоамская купальня, площадь которой составляла более 1,25 акра, давала городу Давиду проточную воду.

Что говорит Библия об этом месте

Согласно отрывку из Евангелия от Иоанна, купальня является местом, где Иисус вернул зрение слепому.

Пребывая в Иерусалимском храме, Спаситель после проповеди вышел из храма и, проходя по улице, увидел человека, слепого от рождения.

Иудеи верили, что любое несчастье, случающееся с человеком, является наказанием за его грехи. Если младенец имел патологии, то считалось, что это наказание за проступки родителей.

Иисус коснулся глаз незрячего и приказал ему идти умыться к источнику. Слепой пошел к купели, умылся и прозрел.

Отображение этой библейской истории в искусстве (фото: Википедия)

Оренштейн подчеркнул, что находка подтверждает библейское наследие Иерусалима. Это уже не просто как вопрос веры, а факт, заявил он.

"Очевидно, живем во времена, когда так много библейского наследия ставится под сомнение - бесценно иметь возможность раскопать все это историческое наследие и старину, которая показывает для евреев или для христиан, что вы можете это увидеть и прикоснуться к этому. Наше наследие в Иерусалиме достигает тысячелетий", - добавил ученый.

Добавим, что пока ученые не указали, будет ли Купальня Силоам открыта для посещения.