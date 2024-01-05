Ученые заявили о взаимосвязи группы крови и риском раннего инсульта: о чем они предупреждают

Исследования показывают, что люди с одной из групп крови А чаще страдают от инсульта в возрасте до 60 лет по сравнению с людьми с другими группами крови.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Neurology.

Группы крови описывают богатое разнообразие химических веществ, присутствующих на поверхности наших эритроцитов. Среди наиболее известных - те, что называются А и В, которые могут присутствовать вместе как АВ, по отдельности как А или В или вообще не присутствовать как О.

Даже внутри этих основных групп крови существуют небольшие различия, возникающие из-за мутаций в ответственных генах.

В исследовании ученые геномики обнаружили четкую связь между геном подгруппы А1 и ранним началом инсульта.

Исследователи собрали данные 48 генетических исследований, в которых приняли участие примерно 17 000 человек с инсультом и почти 600 000 человек из контрольной группы без инсульта. Все участники были в возрасте от 18 до 59 лет.

Полногеномный поиск выявил два места, тесно связанных с более ранним риском инсульта. Один из них совпал с местом, где находятся гены группы крови.

Второй анализ конкретных типов генов группы крови затем обнаружил, что люди, чей геном кодирует вариацию группы А, имели на 16 процентов более высокий риск инсульта в возрасте до 60 лет по сравнению с популяцией других групп крови.

Для тех, у кого есть ген группы О1, риск был ниже на 12 процентов.

Однако исследователи отметили, что дополнительный риск инсульта у людей с группой крови А невелик, поэтому нет необходимости в особой бдительности или скрининге в этой группе.

"Мы до сих пор не знаем, почему группа крови А повышает риск. Но, вероятно, это как-то связано с факторами свертывания крови, такими как тромбоциты и клетки, выстилающие кровеносные сосуды, а также с другими циркулирующими белками, которые играют роль в образовании тромбов", - сказал старший автор и сосудистый невролог Стивен Киттнер из Университета Мэриленда.

Хотя результаты исследования могут показаться тревожными – группа крови может изменить риск раннего инсульта – давайте поместим эти результаты в контекст.

"Нам явно нужны дополнительные исследования, чтобы прояснить механизмы повышенного риска инсульта", - сказал Киттнер.

Еще один ключевой вывод исследования был сделан в результате сравнения людей, перенесших инсульт до 60 лет, с теми, у кого инсульт случился после 60 лет.

Для этого исследователи использовали набор данных, включающий около 9300 человек старше 60 лет, перенесших инсульт, и около 25 000 контрольных людей старше 60 лет, у которых инсульта не было.

Они обнаружили, что повышенный риск инсульта в группе крови А стал незначительным в группе с поздним началом инсульта, что позволяет предположить, что инсульты, которые происходят в раннем возрасте, могут иметь другой механизм по сравнению с теми, которые происходят позже.

По словам авторов, инсульты у молодых людей с меньшей вероятностью будут вызваны накоплением жировых отложений в артериях (процесс, называемый атеросклерозом), и с большей вероятностью будут вызваны факторами, связанными с образованием тромбов.

Исследование также показало, что люди с кровью группы B примерно на 11 процентов чаще заболевают инсультом по сравнению с контрольной группой без инсульта, независимо от их возраста.

Предыдущие исследования показывают, что часть генома, кодирующая группу крови, называемая "локусом АВО", связана с кальцификацией коронарной артерии, которая ограничивает кровоток, и сердечным приступом.

Генетическая последовательность групп крови A и B также связана с несколько более высоким риском образования тромбов в венах, называемого венозным тромбозом.

Для справки:

Существует 4 основных группы крови: О, А, В и АВ.

Группа крови А - наличие антигена А в эритроцитах и ​​антител анти-В в плазме.

Группа крови B - наличие антигена B в эритроцитах и ​​антител анти-А в плазме.

Группа крови AB - наличие антигена A и B на эритроцитах и ​​отсутствие антител.

Группа крови O - отсутствие антигена А и В в эритроцитах и ​​наличие антител анти-А и анти-В в плазме.

Также есть два резуса: положительный и отрицательный. Таким образом, кровь можно разделить на 8 групп: А+, А-, В+, В-, АВ+, АВ-, О+, О-.

В Украине также обозначают группы крови римскими цифрами:

О - I

A - II

B - III

AB - IV