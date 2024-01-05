Ученые заявили о взаимосвязи группы крови и риском раннего инсульта: о чем они предупреждают
Исследования показывают, что люди с одной из групп крови А чаще страдают от инсульта в возрасте до 60 лет по сравнению с людьми с другими группами крови.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Neurology.
Группы крови описывают богатое разнообразие химических веществ, присутствующих на поверхности наших эритроцитов. Среди наиболее известных - те, что называются А и В, которые могут присутствовать вместе как АВ, по отдельности как А или В или вообще не присутствовать как О.
Даже внутри этих основных групп крови существуют небольшие различия, возникающие из-за мутаций в ответственных генах.
В исследовании ученые геномики обнаружили четкую связь между геном подгруппы А1 и ранним началом инсульта.
Исследователи собрали данные 48 генетических исследований, в которых приняли участие примерно 17 000 человек с инсультом и почти 600 000 человек из контрольной группы без инсульта. Все участники были в возрасте от 18 до 59 лет.
Полногеномный поиск выявил два места, тесно связанных с более ранним риском инсульта. Один из них совпал с местом, где находятся гены группы крови.
Второй анализ конкретных типов генов группы крови затем обнаружил, что люди, чей геном кодирует вариацию группы А, имели на 16 процентов более высокий риск инсульта в возрасте до 60 лет по сравнению с популяцией других групп крови.
Для тех, у кого есть ген группы О1, риск был ниже на 12 процентов.
Однако исследователи отметили, что дополнительный риск инсульта у людей с группой крови А невелик, поэтому нет необходимости в особой бдительности или скрининге в этой группе.
"Мы до сих пор не знаем, почему группа крови А повышает риск. Но, вероятно, это как-то связано с факторами свертывания крови, такими как тромбоциты и клетки, выстилающие кровеносные сосуды, а также с другими циркулирующими белками, которые играют роль в образовании тромбов", - сказал старший автор и сосудистый невролог Стивен Киттнер из Университета Мэриленда.
Хотя результаты исследования могут показаться тревожными – группа крови может изменить риск раннего инсульта – давайте поместим эти результаты в контекст.
"Нам явно нужны дополнительные исследования, чтобы прояснить механизмы повышенного риска инсульта", - сказал Киттнер.
Еще один ключевой вывод исследования был сделан в результате сравнения людей, перенесших инсульт до 60 лет, с теми, у кого инсульт случился после 60 лет.
Для этого исследователи использовали набор данных, включающий около 9300 человек старше 60 лет, перенесших инсульт, и около 25 000 контрольных людей старше 60 лет, у которых инсульта не было.
Они обнаружили, что повышенный риск инсульта в группе крови А стал незначительным в группе с поздним началом инсульта, что позволяет предположить, что инсульты, которые происходят в раннем возрасте, могут иметь другой механизм по сравнению с теми, которые происходят позже.
По словам авторов, инсульты у молодых людей с меньшей вероятностью будут вызваны накоплением жировых отложений в артериях (процесс, называемый атеросклерозом), и с большей вероятностью будут вызваны факторами, связанными с образованием тромбов.
Исследование также показало, что люди с кровью группы B примерно на 11 процентов чаще заболевают инсультом по сравнению с контрольной группой без инсульта, независимо от их возраста.
Предыдущие исследования показывают, что часть генома, кодирующая группу крови, называемая "локусом АВО", связана с кальцификацией коронарной артерии, которая ограничивает кровоток, и сердечным приступом.
Генетическая последовательность групп крови A и B также связана с несколько более высоким риском образования тромбов в венах, называемого венозным тромбозом.
Для справки:
Существует 4 основных группы крови: О, А, В и АВ.
Группа крови А - наличие антигена А в эритроцитах и антител анти-В в плазме.
Группа крови B - наличие антигена B в эритроцитах и антител анти-А в плазме.
Группа крови AB - наличие антигена A и B на эритроцитах и отсутствие антител.
Группа крови O - отсутствие антигена А и В в эритроцитах и наличие антител анти-А и анти-В в плазме.
Также есть два резуса: положительный и отрицательный. Таким образом, кровь можно разделить на 8 групп: А+, А-, В+, В-, АВ+, АВ-, О+, О-.
В Украине также обозначают группы крови римскими цифрами:
О - I
A - II
B - III
AB - IV
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