Вчені заявили про взаємозв'язок групи крові та ризик раннього інсульту: про що вони попереджають

Дослідження показують, що люди з однією з груп крові А частіше страждають від інсульту до 60 років у порівнянні з людьми з іншими групами крові.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Neurology.

Групи крові описують багату різноманітність хімічних речовин, присутніх на поверхні еритроцитів. Серед найбільш відомих - ті, що називаються А і В, які можуть бути разом як АВ, окремо як А або В або взагалі не бути присутніми як О.

Навіть усередині цих основних груп крові існують невеликі відмінності, що виникають через мутації у відповідальних генах.

У дослідженні вчені геноміки виявили чіткий зв'язок між геном підгрупи А1 та раннім початком інсульту.

Дослідники зібрали дані 48 генетичних досліджень, у яких взяли участь приблизно 17 000 осіб з інсультом та майже 600 000 осіб із контрольної групи без інсульту. Усі учасники були віком від 18 до 59 років.

Повногеномний пошук виявив два місця, тісно пов'язані з більш раннім ризиком інсульту. Один із них збігся з місцем, де знаходяться гени групи крові.

Другий аналіз конкретних типів генів групи крові потім виявив, що люди, чий геном кодує варіацію групи A, мали на 16 відсотків вищий ризик інсульту у віці до 60 років порівняно з популяцією інших груп крові.

Для тих, хто має ген групи О1, ризик був нижчим на 12 відсотків.

Однак дослідники зазначили, що додатковий ризик інсульту у людей із групою крові А невеликий, тому немає потреби в особливій пильності чи скринінгу у цій групі.

“Ми досі не знаємо, чому група крові А підвищує ризик. освіті тромбів", - сказав старший автор і судинний невролог Стівен Кіттнер з Університету Мериленду.

Хоча результати дослідження можуть здатися тривожними – група крові може змінити ризик раннього інсульту – помістимо ці результати в контекст.

"Нам очевидно потрібні додаткові дослідження, щоб прояснити механізми підвищеного ризику інсульту", - сказав Кіттнер.

Ще один ключовий висновок дослідження було зроблено в результаті порівняння людей, які перенесли інсульт до 60 років, з тими, хто має інсульт після 60 років.

Для цього дослідники використовували набір даних, що включає близько 9300 осіб віком від 60 років, які перенесли інсульт, і близько 25 000 контрольних людей віком від 60 років, у яких інсульту не було.

Вони виявили, що підвищений ризик інсульту в групі крові А став незначним у групі з пізнім початком інсульту, що дозволяє припустити, що інсульти, що відбуваються в ранньому віці, можуть мати інший механізм порівняно з тими, що відбуваються пізніше.

За словами авторів, інсульти у молодих людей з меншою ймовірністю будуть спричинені накопиченням жирових відкладень в артеріях (процес, званий атеросклерозом), і з більшою ймовірністю будуть спричинені факторами, пов'язаними з утворенням тромбів.

Дослідження також показало, що люди з кров'ю групи B приблизно на 11 відсотків частіше хворіють на інсульт у порівнянні з контрольною групою без інсульту, незалежно від їх віку.

Попередні дослідження показують, що частина геному, що кодує групу крові, звана "локусом АВО", пов'язана з кальцифікацією коронарної артерії, яка обмежує кровообіг, та серцевим нападом.

Генетична послідовність груп крові й B також пов'язана з дещо вищим ризиком утворення тромбів у венах, званого венозним тромбозом.

Для довідки:

Існує 4 основні групи крові: О, А, В та АВ.

Група крові А - наявність антигену А в еритроцитах та антитіл анти-В у плазмі.

Група крові B - наявність антигену B в еритроцитах та антитіл анти-А в плазмі.

Група крові AB - наявність антигену A та B на еритроцитах та відсутність антитіл.

Група крові O - відсутність антигену А і В еритроцитах та наявність антитіл анти-А та анти-В у плазмі.

Також є два резуси: позитивний та негативний. Таким чином кров можна розділити на 8 груп: А+, А-, В+, В-, АВ+, АВ-, О+, О-.

В Україні також позначають групи крові римськими цифрами:

О - I

A - II

B - III

AB - IV