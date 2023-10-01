Группа крови и здоровье. Врач назвал болезни, которые могут угрожать людям

Группа крови может многое рассказать о человеке - от его черт характера до состояния здоровья. Ученые утверждают, что есть связь между группой крови и предрасположенностью к определенным болезням.

Какие заболевания могут угрожать человеку в зависимости от его группы крови, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на обзор доктора медицинских наук Махаммада Джубера на WebMD.

Болезни сердца

Самые лучшие новости для обладателей группы О. Исследования показывают, что риск развития ишемической болезни сердца у обладателей этой группы, как правило, ниже. Возможно это связано с тем, что у других типов более высокий уровень холестерина и большее количество белка, связанного со свертыванием крови.

Рак желудка

Группы крови А, АВ и В подвергаются большему риску, чем группа О. Люди с группой А чаще заболевают раком желудка. И по словам ученых, это может быть связано с тем, что у людей с группой А чаще встречается инфекция H.pylori, которая обитает в желудке и вызывает воспаление и язвы.

Память

Небольшое исследование показало, что проблемы с памятью чаще всего имеют обладатели группы АВ.

Рак поджелудочной

Риск этого рака выше у людей с группами А, АВ или В. Молекулы в эритроцитах групп А и В помогают определенным бактериям расти в кишечнике. А это в разы повышает вероятность развития рака поджелудочной железы.

Стресс

При стрессе значительно повышается уровень гормона кортизола в организме. И именно этого гормона стресса больше всего у людей с группой крови А. Им значительно труднее справляться со стрессовыми ситуациями.

Малярия

Кровь людей с группой О может помочь предотвратить заражение малярией. Обычно заражение происходит после укуса зараженного комара, но паразиту труднее прикрепиться к клеткам крови группы О.

Язвы

Пептические язвы - это болезненные образования, которые возникают на слизистой оболочке желудка или на верхних отделах кишечника. И как утверждают ученые, более расположены к язвам обладатели группы крови О.

Проблема с тромбами

Венозная тромбоэмболия - это когда кровь сворачивается в глубоких венах, например, в ногах. Эти сгустки могут перемещаться по организму и вызывать опасные состояния. Согласно исследованиям, риск иметь проблемы с тромбами значительно выше у людей с группами А, В или АВ.

Продолжительность жизни

Значительно выше шансы прожить долго у людей с группой О. Вполне возможно именно потому, что люди с этой группой значительно меньше подвержены заболеваниям сердца, кровеносных сосудов и всей сердечно-сосудистой системы.

Фертильность

Группа крови не может подсказать, сможете ли вы забеременеть, увы. Но и в этой сфере она может сыграть свою роль. В одном из исследований женщины с низким количеством здоровых яйцеклеток с большей вероятностью имели кровь первой группы, чем любой другой. Пока ученые пытаются выяснить, почему.

Диабет

Диабет 2 типа чаще всего возникает у людей с группами крови А и В. И в этом случае эксперты будут проводить дополнительные исследования, чтобы выяснить причину.

Инсульт

Самый высокий риск инсульта у обладателей группы АВ. Врачи полагают, что это связано с тем, что у людей с этой группой есть предрасположенность к сгусткам крови и тромбам.

Что надо знать о группах крови

Все группы крови делятся на 4 основные группы: О, А, В и АВ. А также на два резуса: положительный и отрицательный.

Группа крови А - наличие антигена А в эритроцитах и ​​антител анти-В в плазме.

Группа крови B - наличие антигена B в эритроцитах и ​​антител анти-А в плазме.

Группа крови AB - наличие антигена A и B на эритроцитах и ​​отсутствие антител.

Группа крови O - отсутствие антигена А и В в эритроцитах и ​​наличие антител анти-А и анти-В в плазме.

Группы крови также обозначают римскими цифрами:

О - I

A - II

B - III

AB - IV