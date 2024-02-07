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Ученые заявили, что Земля когда-то действительно могла быть плоской - и вот почему

Моделирование показало, что когда-то Земля могла быть плоской (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Учёные из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) обнаружили, что на ранних этапах жизни планеты могут принимать плоскую форму. Круглыми они становятся по мере взросления.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Jeremiah Horrocks Institute.

Почему ученые сделали такой вывод

Известно, что планеты происходят из протопланетных дисков, состоящих из пыли и газа, окружающих звезды. Однако механизм этого процесса остается предметом дискуссий. Самой популярной теорией считается аккреция ядра - когда частицы пыли начинают слипаться, образуя всё более крупные объекты, а затем превращаются в планеты

Менее распространенная, но все же правдоподобная модель, называется нестабильностью диска - после охлаждения диск распадается на частицы, которые затем становятся планетами. Считается, что этот способ образования происходит быстрее.

Компьютерное моделирование формирования планет в протозвездном диске (фото: UCLan)

Но они упускают из виду один очень важный аспект - какую форму принимают молодые планеты. Именно это и попыталась выяснить команда исследователей. Для этого они провели моделирование на суперкомпьютере.

"Мы изучаем формирование планет в течение длительного времени, но никогда раньше нам не приходило в голову выяснить их форму на ранних этапах жизни. Обычно никто не подвергает сомнению их сферическую форму", - заявил Димитрис Стамателлос, один из авторов исследования.

Смоделированные изображения "плоской" протопланеты, показанные сверху (слева) и сбоку (справа) (фото: UCLan)

Обнаружено, что если планеты действительно формируются путем нестабильности диска, то вероятно, их рост неоднороден: большая часть материала скапливается у полюсов, в то время как меньшая - на экваторе, приводя к постепенному приобретению "сплюснутой сфероидальной" формы, напоминающей вытянутый овал. Однако со временем они, вероятно, выравнивают свою форму и принимают более традиционный круглый облик.

Авторы исследования подчеркивают, что на данный момент - это лишь симуляция, и для подтверждения или опровержения этой гипотезы требуется продолжение наблюдений за молодыми планетами.

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