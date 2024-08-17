Ученые выяснили неожиданную правду о Стоунхендже и людях, которые его установили

В течение многих лет считалось, что алтарь, как и некоторые другие мегалиты Стоунхендж, был привезен из Прессели-Хиллс, горного района в Уэльсе, примерно в 250 километрах от места расположения Стоунхендж.

Однако недавние геологические исследования валлийского аспиранта Энтони Кларка из Пембрукшира показали, что камень, из которого сделан Алтарь, отличается по составу от встречающихся в Пресселе-Хиллсе. Это свидетельствует, что он мог быть добыт из другого места.

Новый анализ показал, что шеститонный камень в сердце Стоунхендж попал в Англию не из Уэльса, а с крайнего севера Шотландии. И фактически - древний памятник близ Солсбери на юго-западе Англии был построен из камней из всех частей Великобритании.

И это указывает на то, что неолитическая Британия была гораздо более связанным и развитым обществом, чем это считалось ранее.

Следует отметить, что расстояние между Стоунхендж и крайним севером Шотландии составляет 700 км. По словам Кларка, только центральный алтарь был доставлен из Шотландии, а все камни из центральной подковы - происходят из Уэльса, а большие из внешнего круга - из Англии.

"Камень был перевезен на расстояние 700 километров с северо-востока Шотландии почти 5000 лет назад. Перевезти такой большой груз по суше в южную Англию было бы чрезвычайно сложно, что указывает на то, что, вероятно, существовал морской путь вдоль британского побережья" - пишут исследователи.

Это означает существование торговых сетей на больших расстояниях и указывает на более разветвленные и совершенные уровни социальной организации.

Еще в 1923 году валлийский геолог Генри Герберт Томас определил, что голубые камни в Стоунхендж происходят из холмов Пресели в графстве Пембрукшир. Центральный алтарный камень был сделан из другой породы, но всегда считалось, что он происходит из той же местности. А 20 лет назад ученые впервые подвергли сомнению его происхождение.

Только в прошлом году исследователи выяснили, что алтарный камень вообще не мог происходить из Уэльса. Команда из университета Кертина совершила грандиозный прорыв - они проанализировали химический состав обломков упавшего с алтаря камня и определили его дату. Состав и дата уникальны для камней из разных уголков мира, как отпечаток пальца.

Ученые имели доступ к одной из наиболее полных глобальных баз данных отпечатков горных пород и обнаружили, что лучшее совпадение было из Оркадского бассейна, включающего регионы Кейтнесс, Оркни и Морей-Ферт на северо-востоке Шотландии.

"Эта работа побуждает к двум важным вопросам: как алтарный камень был перевезен с самого севера Шотландии, на расстояние 700 километров, в Стоунхендж, и, что более интригует, почему?" - пишет один из участников исследования доктор Роберт Иксер из Университетского колледжа Лондона.