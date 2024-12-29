Ученые выяснили, когда и почему люди начали дарить подарки

Традиция дарить подарки имеет глубокие корни, уходящие в тысячелетия. Недавно ученые провели исследование, которое позволило понять, когда именно возникла эта традиция и какие мотивы стояли за ней.
Когда человечество начало использовать подарки и для чего, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Подарки стали важной частью многих современных праздников, от Рождества до дня рождения. Но откуда происходит эта традиция, которая объединяет людей из разных культур и эпох?
Исследование, проведенное антропологами из Оксфордского университета, показало, что практика обмена дарами существовала еще в первобытном обществе, примерно 100 тысяч лет назад. Сначала это были не праздничные подарки, а жест взаимопомощи, который служил для укрепления социальных связей.
Ученые объясняют, что в первобытных племенах обмен дарами был важным инструментом выживания. Люди обменивались едой, инструментами и другими ресурсами, которые могли помочь им в сложных условиях. Это создавало доверие между членами группы и снижало риски вражды.
Со временем подарки начали приобретать символическое значение. В древнем Египте, например, дарили фигурки богов, чтобы получить их благословение. В Римской империи подарки сопровождали праздничные события, такие как Сатурналии, где люди обменивались символическими дарами, приносящими удачу.
В средневековой Европе подарки стали частью дипломатии - обменивались драгоценностями, чтобы укрепить политические союзы. Во многих культурах мира обмен дарами также был способом проявления благодарности или извинения.
Современные психологи утверждают, что дарение подарков соответствует человеческой потребности в создании эмоциональных связей. Подарки - это способ проявить внимание, заботу и благодарность. Они помогают строить и укреплять отношения, независимо от того, это ритуал или просто жест доброй воли.
В современной жизни подарки дарят на Рождество и Новый год, на день рождения, на свадьбу, к любому важному событию в жизни человека.
Кроме того, подарки используют и без повода и дарят их, чтобы показать уважение или чувства. Подарок необязательно должен быть дорогим, он может быть и символическим. Самое главное - это внимание и искренность от того, кто его дарит.
Кстати, с приходом христианства традицию обмена презентами связали именно с рождественскими праздниками. Ведь по библейской легенде, в ночь рождения Иисуса Христа волхвы принесли в его дом свои дары.
Это было золото, ладан и смирна. Именно поэтому историки считают, обычай дарить подарки на Новый год имеет такие же корни, как и рождественская традиция.
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При написании новости были использованы источники: ox.ac.uk, smithsonianmag.com, history.com.