Магия новогодних украшений: как со временем менялись елочные игрушки

Главным символом Нового года является елка, украшенная яркими игрушками. Но задумывались ли вы, откуда происходит эта традиция и какие истории скрываются за знакомыми украшениями?

РБК-Украина (проект Styler) приглашает вас в путешествие сквозь века, чтобы узнать больше об истории елочных игрушек.

Первые украшения: яблоки, пряники и орехи

Традиция украшать елку зародилась в средневековой Германии. Считалось, что в ветвях елей живут добрые духи, которых следует задабривать дарами.

Для этого люди украшали деревья съедобными подарками: золотистыми яблоками, имбирными пряниками и орехами, покрытыми сусальным золотом. В XVIII веке появились первые несъедобные украшения: соломенные звездочки, металлические ангелочки и шишки с золотым напылением.

Уникальным новшеством стали стеклянные игрушки, которые появились благодаря мастеру из Саксонии. Его стеклянные яблоки и орехи настолько поразили людей, что быстро обрели популярность в Европе. Игрушки из стекла стали символом праздника, которые сохранили актуальность и сегодня.

Пряники были первыми елочными украшениями (фото: Википедия)

Развитие традиции в Восточной Европе

В Восточную Европу елочные украшения дошли в XIX веке, но позволить себе стеклянные шары могли только богатые семьи. Стоимость одного такого изделия иногда равнялась цене коровы.

В царской России и Украине стали популярными более дешевые украшения из ваты и бумаги. В советские времена вата оставалась основным материалом для игрушек.

С 1927 по 1935 год в СССР елки были запрещены как "буржуазный пережиток". После восстановления традиции популярность елочных украшений возросла, и появились тематические изделия: фигурки пилотов, пионеров и даже кукурузы, символизирующей хрущевские реформы.

Соломенные польские игрушки (фото: Википедия)

Стекло, картон и фарфор: елочные игрушки в Европе

В Германии, городе Лауш, в XIX веке начали изготавливать первые легкие стеклянные шары. Их делали из стекла с тонкими стенками и покрывали серебром или блестками. Кроме шаров, появились игрушки в форме животных, фруктов и сказочных персонажей.

Дрезденский картонаж - это еще один тренд того времени. Из картона изготавливали объемные фигурки солдатиков, животных и техники.

Позже в моду вошли фарфоровые украшения. Они были более долговечными, хотя и оставались доступными лишь для элиты. Европейские мастера задавали тон в мире елочных украшений до XX века.

Новогодние игрушки имеют большой ассортимент (фото: Википедия)

Символы эпох: игрушки в Советском Союзе

Елочные украшения советских времен были тесно связаны с политикой. В 1930-х годах популярными были звезды, серпы и молоты. В годы Второй мировой войны на елках появлялись солдатики, танки и самолеты. В мирное время игрушки отражали повседневную жизнь: конькобежцев, героев фильмов и даже сельскохозяйственные символы.

В 1960-х годах космическая тематика стала главной: ракеты, космонавты и спутники украшали елки в каждом доме. В 1970-х и 1980-х годах заводы выпускали массовые партии шаров, сосулек и зайцев, которые продавались целыми горками на прилавках магазинов.

Советские игрушки имели специфическую эстетику (фото: Википедия)

Современные материалы и тренды

С развитием технологий елочные украшения стали доступными каждому. Сегодня их изготавливают из пластика, стекла, дерева, бумаги и даже текстиля. Кроме традиционных шаров, появились тематические коллекции: персонажи фильмов, животные и даже персонализированные игрушки.

Мастера создают уникальные изделия ручной работы, которые могут стать настоящей семейной реликвией. Но независимо от материала, все украшения сохраняют главную функцию - дарить радость и атмосферу праздника.