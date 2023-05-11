Ученые выяснили, какая группа крови наиболее склонна к раку и болезням сердца

Какие есть риски

Австрийский врач Карл Ландштейнер открыл четыре группы крови еще в 1900 году. С тех пор человечество немного узнало о функциях групп крови. В частности, должное внимание на эту тему обратили только за последнее десятилетие.

Ученые исследовали, что люди с одной и той же группой крови имеют одинаковый риск заболеть определенными видами болезней. В частности, установлена связь между группами крови и риском заболеть определенными видами рака, сердечно-сосудистыми и некоторыми инфекционными заболеваниями.

Онкология

Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале "NIH Public Access", люди с первой группой крови имеют меньший риск заболеть раком поджелудочной железы.

Также другие исследования, опубликованные в Американском журнале эпидемиологии, указывают на то, что вторая группа крови имеет повышенный риск развития рака желудка.

Риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

Метаанализы, опубликованные учеными в Американском журнале тромбоза и гемостаза (Journal of Thrombosis and Haemostasis) подтверждают, что вторая, третья и четвертая группы имеют более высокий риск развития тромбоза вен.

Ученые связывают это с повышенной циркуляцией в этих группах фактора Вильебранда, отвечающего за свертываемость крови. А первая группа имеет более низкий уровень этого фактора в крови, поэтому и более низкий риск тромбоза.

По словам экспертов, в результате люди с первой группой крови имеют также более низкий риск развития инсульта, инфаркта миокарда и болезни периферической артерии.

Инфекционные болезни

Люди с первой группой крови более подвержены поражению бактерией Геликобактер пилори, инфицирующий желудок и двенадцатиперстную кишку. К этому выводу пришли ученые в исследовании.

Доктор микробиологии в Индии люди с первой группой крови также чувствительны к болезням, вызванным вирусом холеры, кишечной палочкой и норовирусом (вызывает желудочно-кишечные заболевания).

Однако люди с первой группой крови скорее выздоравливают от малярии, утверждается в исследовании, опубликованном в журнале Такой результат для первой группы был доказан как экспериментально, так и с помощью GWAS (исследование генома широких масс).

Важно, если ваша группа крови имеет склонность к какой-либо болезни, это еще не значит, что вы обязательно заболеете. Необходимо опираться на собственное самочувствие и соблюдать правила гигиены и безопасности.