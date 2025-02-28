Ученые выяснили, кто говорит больше - женщины или мужчины

Мужчины или женщины?

Годами все считали, что женщины говорят намного больше, чем мужчины. И новое масштабное исследование доказали, что это так, но только в определенный этап жизни.

Исследователи из Университета Аризоны поставили под сомнение известный стереотип о болтливости женщин. Они выяснили, что половые различия в этой сфере в значительной степени зависят от возраста - и что женщины могут быть более разговорчивыми только в определённый период жизни.

Ещё в 2007 году психолог Маттиас Мел и его команда из Университета Аризоны попали в СМИ, когда они развенчали миф о том, что женщины говорят гораздо больше слов в день, чем мужчины.

С помощью электронных самописцев (EAR), которые случайно записывали фрагменты речи, они проанализировали разговоры 500 участников и обнаружили, что оба пола говорят около 16 000 слов в день - удивительный результат, который противоречит давним убеждениям.

Однако исследование имело свои ограничения. Большинство участников были студентами колледжа, проживавшими в Остине, штат Техас, оставляя открытым вопрос о том, шире ли применимы выводы к разным возрастам и культурам.

Новое исследование

Прошло 18 лет и Мел вместе с другими исследователями решили пересмотреть этот вопрос в гораздо большем масштабе. На этот раз они проанализировали более 630 000 аудиозаписей 2197 участников в 22 различных исследованиях, проведенных в четырех странах.

Новое исследование имело целью определить, действительно ли пол играет роль в словесном выражении - и если да, то когда.

Результаты показали, что мужчины и женщины говорят примерно одинаковое количество слов в день, за исключением одного ключевого этапа жизни.

Женщины говорят больше, но только в определенный период жизни (фото: Getty Images)

Что это за странный этап жизни?

Выяснилось, что женщины в возрасте от 25 до 65 лет, от ранней до средней зрелости, говорят в среднем на 3000 слов в день больше, чем мужчины. В частности, женщины в этом возрасте говорили 21 845 слов ежедневно, по сравнению с 18570 словами у мужчин.

То есть, гендерный разрыв в разговорчивости появляется только в течение этих десятилетий. За пределами этого диапазона - в подростковом возрасте (10-17 лет), в младшем возрасте (18-24 года) и в старшем возрасте (от 65 лет) - не было существенной разницы в количестве слов, сказанных мужчинами и женщинами.

Но почему же?

Почему женщины становятся разговорчивее именно в этот промежуток жизни? Окончательного ответа у исследователей нет, но они предполагают, что большую роль играют обязанности по воспитанию и уходу.

"Эти годы, как правило, являются периодом воспитания детей, и женщины часто берут на себя роль основного воспитателя и опекуна. Это, естественно, приведет к большему вербальному общению, особенно с детьми", - говорит Мел.

Есть и другие причины. По мнению ученых, если бы биологические факторы, такие как гормоны, влияли бы на разницу, то был бы гендерный разрыв и среди молодых людей. Подобным образом, если бы ответственными были общественные смены поколений, разница постепенно увеличивалась бы с возрастом, но это не так.

Мы все можем говорить меньше

Кроме гендерных различий, исследование выявило еще одну интересную тенденцию: люди могут в целом меньше говорить. В эпоху, когда доминируют текстовые сообщения, социальные медиа и цифровое общение, общение с глазу на глаз может уменьшаться.

Исследователи подозревают, что поскольку мы больше полагаемся на технологии для общения, количество слов, которые произносятся ежедневно, может сокращаться по всем направлениям.

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