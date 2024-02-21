Ученые определили наиболее благоприятную температуру для живых существ на Земле

По словам ученых, самая оптимальная температура на Земле для всех живых существ - 20 градусов Цельсия. Такой показатель наилучший и для наземных, и для водных видов, и даже для микроорганизмов. Эта температура имеет решающее значение для эффективности биологических процессов, что связано с молекулярными свойствами воды в клетках.

Следует отметить, что эффективность химических процессов внутри клеток возрастает с повышением температуры. И когда становится слишком жарко, она быстро снижается.

Примеры показывают, что температура выше 20 градусов приводит к снижению разных важных показателей:

переносимость морских и пресноводных видов к низкому содержанию кислорода

продуктивность морских пелагических (жизнь в открытой воде) и бентосных (жизнь на морском дне) водорослей и уровень хищничества рыбы на наживке

глобальное видовое богатство пелагических рыб, планктона, донных беспозвоночных и ископаемых моллюсков.

и генетическое разнообразие

Ученые добавили, что превышение температуры 20 градусов может привести к значительным изменениям среди организмов. Морские виды начнут мигрировать в более прохладные регионы, но самый большой риск начнется для наземных живых существ - им сложно перемещаться на большие расстояния из-за ландшафтов, измененных городами, сельским хозяйством и другой человеческой инфраструктурой.

В регионах, где температура будет постоянно превышать 20 градусов, может начаться массовое вымирание. Подобное уже происходило в периоды прошлых мировых потеплений.

Критическим пределом для выживания организмов (включая человека) ученые считают показатель в 42 градуса Цельсия.