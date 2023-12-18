Ученые определили, когда на спутниках Урана может сформироваться атмосфера

Основное об Уране

Уран - седьмая от Солнца планета, принадлежащая к гигантам. Она является третьей по диаметру и четвертой по массе планетой Солнечной системы.

Интересно, что Уран стал первой планетой, открытой в Новое время и с помощью телескопа. О его открытии 13 марта 1781 года сообщил английский астроном Уильям Гершель.

Несмотря на то, что иногда Уран заметен на небе невооруженным глазом, ранние наблюдатели никогда не признавали его планетой из-за тусклости и медленного движения по орбите.

Свое название планета получила в честь античного божества Урана - олицетворения неба и поднебесного пространства.

Сравнение размеров Земли и Урана (фото: Wikipedia)

Сколько у планеты спутников

Уран - газовый гигант. Он имеет систему колец и магнитосферу.

Основу атмосферы Урана составляют водород и гелий. В ней были обнаружены следы метана (и других углеводородов) и облака (из льда, твердого аммиака и водорода).

Атмосфера этой планеты - самая холодная в Солнечной системе (с минимальной температурой -224 градуса по Цельсию).

Вокруг Урана обращаются 27 спутников (названные в честь персонажей произведений Уильяма Шекспира и Александра Поупа). Условно их можно разделить на три группы:

пять больших (Титания, Оберон, Ариэль, Умбриэль, Миранда)

тринадцать внутренних (небольшие, темные объекты, схожие по характеристикам и происхождению на кольца планеты)

девять нерегулярных спутников (имеют орбиты на большом расстоянии от планеты)

Крупнейшие спутники Урана (фото: NASA/JPL-Caltech)

Формирование атмосферы на спутниках

В рамках встречи Американского геофизического союза в Калифорнии физик Бен Теолис из Юго-западного научно-исследовательского института в Техасе и его коллеги рассказали о своих лабораторных экспериментах по влиянию сезонных изменений и температур на Уране на двуокись углерода.

Компьютерное моделирование показало, что солнечное излучение весной достаточно сильно для того, чтобы лед (которого много на спутниках Урана) начал испаряться.

В результате этого на спутниках планеты будет формироваться краткосрочная атмосфера (в миллиарды раз тоньше атмосферы Земли).

Орбиты спутников Урана (скриншот: science.nasa.gov)

Стоит отметить, что весна и лето на спутниках Урана начинаются примерно тогда, когда и на самой планете (один сезон длится около 21 земного года).

Благодаря наклону планеты, каждый ее полюс получает солнечный свет на протяжении 42 лет. После этого "приходят" 42 года тьмы.

По словам ученых, когда на Уране (и его спутниках) будет начинаться похолодание, атмосферы будут замерзать и "выпадать" на поверхность спутников снегом или похожими на него осадками.

"На спутниках Урана зоны полярной ночи длятся в течение 42 земных лет... Становится настолько холодно, что частицы атмосферы буквально примерзают к поверхности", - объяснил Теолис.

По его словам, в этот период "вся атмосфера "засасывается" на поверхность и примерзает к полюсу, а затем снова поднимается вверх, а в конце сезона - снова примерзает к другому полюсу".