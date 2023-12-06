Ученые определили, какой популярный сок уменьшает воспаление в организме: новое исследование

Новое исследование показало, что морковный сок не только улучшает зрение, но и противодействует воспалению в организме. Именно оно связано с такими серьезными заболеваниями как диабет, рак и болезни сердца.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Medical News .

Как проводили исследования

Датские ученые в недавнем исследовании изучали некоторые специфические соединения, содержащиеся в моркови. А именно фалькаринолы и фалькариндиолы, и то, как они могут влиять на иммунитет человека.

В исследовании приняли участие 14 здоровых людей. Перед началом эксперимента они в течение 48 часов не принимали противовоспалительные препараты и не ели морковь. В рамках исследования они пили сок, приготовленный из особого сорта моркови. Затем их кровь проверяли до и через час после употребления сока.

Некоторые образцы крови ученые специально подвергали воздействию липополисахарида (ЛПС), который и вызывает воспаление, чтобы проверить, изменяет морковный ли сок эту реакцию.

Какие результаты исследования

Ученые обнаружили, что употребление морковного сока не оказывает значительного влияния на кровь, кроме одного эффекта - он повышает уровень белка IL-15. Но когда после этого на такую кровь влиял ЛПС, то организм начинал производить разные уровни нескольких белков - и усиливающие воспаление, и те, которые его уменьшают.

Ученые пришли к выводу, что морковный сок оказывает "балансировочное" влияние на наш иммунитет. Он может помочь организму лучше бороться с воспалением, являющимся ключевым фактором многих заболеваний.

Результаты этого эксперимента также указывают на сложную роль некоторых белков в иммунном ответе.

Однако, проблема состоит в том, что исследование проводилось вне живого организма, поэтому оно не дает полной картины. Поэтому необходимы дополнительные исследования, особенно клинические испытания на людях, для того, чтобы полностью понять механизм действия морковного сока на здоровье.