Ученые обнаружили, где находился еще один континент, исчезнувший миллионы лет назад

Примерно на глубине более 1 км под волнами южной части Тихого океана находится затерянный восьмой континент. В 2017 году ученые подтвердили, что затопленный массив суши является отдельным континентом, но что с ним произошло и какая у него площадь, этого ученые выяснить не могли долгие годы.

Лишь недавно группа исследователей из университета Утрехта в Нидерландах смогла составить подробную карту. Они выяснили, что площадь Арголенда - 5 млн квадратных километров - примерно в два раза меньше площади современной Австралии. И только 6% находится над уровнем моря.

Эта часть лежит в основе северных и южных островов Новой Зеландии и острова Новая Каледония. Все остальное находится под водой, что значительно затрудняет исследование.

Ученым удалось составить подобный план и тип коры, из которой состоит континент, возраст коры, основные разломы. А красные треугольники - это места, где находятся вулканы.

Карта Арнгольда (скриншот)

Предполагалось, что Новая Зеландия образовалась при отколе от древнего суперконтинента Гондвана около 85 млн лет назад. Гондвана, в свою очередь, образовалась при расколе древнего суперконтинента Пангея. Лавразия на севере стала Европой, Азией и Северной Америкой, а в южной части появилась Африка, Антарктида, Южная Америка и Австралия.

Геологические силы продолжали перераспределять массивы суши, и Зеландия оказалась под водой примерно еще через 30-50 млн лет. До 2017 года Зеландия классифицировалась как микроконтинент, как остров Мадагаскар.

Однако она имеет все критерии для статуса континента - площадь, возвышение на окружающей океанской корой, толщину континентальной коры. Поэтому, по словам ведущего ученого Ника Мортимера, Арнгольд следует считать континентом - восьмым.

Более того, есть также неточности об истории происхождения. Исследователи собрали и датировали камни из базальта и песчаника с морского дна района хребта Фервей в Коралловом море к северо-западу от Новой Каледонии. Их возраст - от 36 до 128 млн лет.

Собрав образцы горных пород, а затем наметив их расположение на территории Зеландии, команда смогла получить представление о том, какие геологические силы, такие как образование вулканов и опускание коры, происходили и когда.

Карта Арнгольда - Зеландии (скриншот)

Предположительно, Зеландия - это двоюродная сестра Антарктиды. Гондвана начал распадаться в позднеюрском периоде, около 160 млн лет назад. Геология подсказывает, что Зеландия вписывается в суперконтинент рядом с Австралией и Антарктидой.

Большая часть западной Антарктиды находится под водой. И по словам Мортимера, около 100 млн лет назад они гнездились вместе в Гондване. По мере того как кора остывала и истончалась, Зеландия начала опускаться под воду и продолжала погружаться примерно 25 млн лет назад. Тем временем поднятие земной коры создало горы и острова, хотя Новая Зеландия, возможно, никогда не была полностью затоплена.

"Добавление Зеландии в набор данных обязательно даст нам некоторое представление о том, почему распадаются суперконтиненты. Это также предоставит биологам важную информацию о растениях и животных, таких как древние пингвины, которые жили в Зеландии", - говорит Мортимер.