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Ученые придумали интересный трюк, чтобы сделать вредную еду полезной

Понедельник 04 сентября 2023 21:29
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Ученые придумали интересный трюк, чтобы сделать вредную еду полезной Ученые придумали, как вредную еду сделать полезной (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Исследователи из Университета Пенсильвании провели интересный эксперимент с различными видами вредной пищи. Целью эксперимента было изменить рецептуру так, чтобы снизить уровень насыщенных жиров, натрия и сахара и при этом сохранить их привычный вкус.

Что получилось из этого эксперимента, ученые рассказали в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Как проводили эксперимент

Ученые создали три варианта приготовления популярных блюд: мясного рулета, пирога с курицей, макарон с сыром, пирожных, курицы в сливочном соусе, мяса чили, яблочного пирога, макарон с мясным соусом, тако и пиццы.

Первое блюдо готовили по оригинальному рецепту со всеми ингредиентами - жирами, солью и сахаром. Блюдо обозначали как OG.

Во втором варианте выбирали улучшенную рецептуру, в которой старались исключить как можно больше вредных ингредиентов и сохранив при этом больше вкуса. Этот рецепт назвали блюдом с улучшенной питательной ценностью - NL.

На третьем этапе ученые создали практически новый рецепт для каждого блюда, где заменили большинство вредных ингредиентов травами и специями, включая кайенский перец, розмарин и многое другое. Эти блюда назвали "с улучшенным вкусом и питательной ценностью" - FENI.

Например, в оригинальном рецепте курицы в сливочном соусе использовалось 107 соленого масла, 22 г соли и 931 г цельного молока.

Ученые в 2 варианте заменили обычное масло растительным, молока взяли в два раза меньше и количество соли уменьшили до 9 г.

А в третьем варианте в рецепт добавили луковый порошок, чесночный порошок, семена горчицы, черный перец, петрушку и зелень укропа.

Что показал эксперимент

Для оценки вкуса и качества блюд ученые пригласили добровольцев. Участники исследования пробовали все варианты блюд и заполняли соответствующие опросники.

Версия блюд с курицей по рецептам FENI добровольцам понравилась больше, чем по оригинальному рецепту. Такие же результаты получили пирожные, в которых было совсем мало соли и сахара.

Пять блюд получили одинаковую оценку за рецепт FENI и OG - яблочный рулет, макароны с мясным соусом, мясо тако, чили и мясной рулет.

Более здоровые блюда оказались одинаково привлекательными даже с меньшим количеством жира, соли и сахара. Их отлично дополнили травы и специи.

А вот пицца, макароны с сыром и пирог с курицей по рецептам FENI не дотягивали по вкусу до оригинальных рецептов.

"Эта работа демонстрирует, что использование трав и специй для создания более здоровых версий часто потребляемых продуктов с улучшенным вкусом имеет значительный потенциал для снижения потребления насыщенных жиров и натрия. Слепое дегустирование показало, что для семи из десяти рецептов с измененным составом общая симпатия была оценена как более высокая или равная вкусу версии без изменения рецептуры", - отмечают исследователи.

Кстати, ранее мы писали, что произойдет с организмом, если часто есть фаст-фуд.

А еще рассказывали о том, действительно ли так опасен глютен для человека.

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