Мифы и заблуждения про искусственный интеллект, в которые не нужно верить

Искусственный интеллект в последние годы приобретает все большее значение и влияет на многие аспекты нашей повседневной жизни и экономики. Однако с ростом интереса к ИИ также важно развеять заблуждения и мифы, чтобы обеспечить реалистичное понимание этой многогранной темы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про мифы и заблуждения про искусственный интеллект, в которые не стоит верить.

Искусственный разум превосходит человеческий

Само название "искусственный интеллект" может привести к мысли о сложном техническом устройстве, похожем на мозг. Это впечатление усиливается за счет популярности визуальных нейросетей.

Изображения, сгенерированные ими, становятся объектом мемов и заголовков вроде "Нейросеть показала, как выглядит русалка в стиле стимпанк". Это может создать впечатление, что искусственный интеллект самостоятельно занимается творчеством, формулирует задачи и делится результатами.

Однако на практике искусственный интеллект - это просто алгоритм, предназначенный для решения конкретных задач, таких как отвечать на звонки, подбирать музыку или создавать изображения. Для того чтобы нейросеть "показала" что-то, нужен человек, который введет запрос в систему.

Кроме того, искусственный интеллект способен лишь копировать уже существующие решения, но не создавать их. Поэтому задачи вроде "нарисуй супергероев в стиле Ван Гога" легко выполняются искусственным интеллектом, так как ключевые параметры запроса уже известны и имеют множество примеров в интернете. Однако просьба "нарисуй что-нибудь оригинальное и уникальное" скорее всегопоставит нейросеть в тупик.

Нейросети знают все

Искусственный интеллект обладает только той информацией, которую ему предоставили разработчики, а также может использовать данные из открытых источников. Это включает как актуальные данные, так и устаревшие версии веб-страниц газет и журналов, множество форумов и комментариев.

Это легко проверить самостоятельно. При вводе одного и того же запроса в условном ChatGPT можно ожидать получения однотипного ответа. Именно поэтому сегодня так востребована профессия промпт-инженера. Эти специалисты умеют давать подсказки нейронным сетям и фактически взаимодействуют с искусственным интеллектом на одном языке, что помогает достичь нужного результата.

Искусственный интеллект может принимать решения, как человек

Сегодня смарт-системы широко применяются во многих областях - от юриспруденции до сельского хозяйства. Даже в выборе музыки и фильмов мы уже полагаемся на алгоритмы. Однако нет оснований для паники.

Рассмотрим медицину как пример. Специалисты здесь не исключаются из процесса диагностики, просто искусственный интеллект позволяет им использовать не только свой профессиональный опыт, но и анализ больших объемов данных.

Нейронные сети могут быстро изучить тысячи медицинских карт, обнаружить в них закономерности и предположить, какое именно заболевание присутствует у конкретного пациента. Они также могут оценить состояние больного по неочевидным признакам, таким как звучание голоса. В то же время все важные решения о лечении принимаются человеком.

Другой пример - это дорожные камеры. В них загружен простой алгоритм, который сравнивает поведение водителя с установленными требованиями на данном участке дороги.

Однако техника может допускать ошибки, например, не замечать пристегнутый ремень, если он сливается с одеждой. В таких случаях водителю предоставляется возможность обжаловать штраф, а этим уже занимаются специалисты. Таким образом, контроль и окончательное принятие решения остаются за человеком.

Технологии отберут у людей рабочие места

Автоматизация одной работы всегда приводит к появлению другой. Например, с появлением компьютеров в компаниях печатные машинки стали излишними. Однако это не привело к массовому увольнению секретарей, неспособных справиться с новым оборудованием. Вместо этого специалисты переучивались и приобретали новые навыки.

Кроме того, искусственный интеллект имеет свои ограничения, которые препятствуют его полной интеграции на рынок труда. В частности, он ориентирован на выполнение конкретных задач и не способен действовать гибко, оценивать неожиданные обстоятельства или реагировать на чрезвычайные ситуации.

Умные девайсы и роботы поработят человечество

Сценарии голливудских фильмов могут быть впечатляющими и порождают различные заблуждения, в том числе идею о том, что со временем технологии начнут самостоятельно совершенствоваться и выйдут из-под контроля человека.

Однако достаточно вспомнить, что нейросети представляют собой просто базы данных с набором формул, созданных для помощи человеку, и лишены эмоций, поэтому не способны проявлять волю к уничтожению цивилизации.

Некоторые современные алгоритмы могут обучаться. Например, автопилот в автомобиле может анализировать информацию об окружающей среде и использовать ее для улучшения своих реакций в будущем.

Однако нейросети с настоящим самосознанием все еще остаются предметом научной фантастики. Даже если кажется, что голосовой помощник искренне реагирует на ваши шутки, это лишь результат работы алгоритма, в котором заключены определенные паттерны человеческих реакций.