Ученые опровергли миф о формировании привычек за 21 день: никакой волшебной цифры не существует

Исследователи из США провели масштабный анализ данных о формировании привычек за 21 день и выяснили, что он не совсем точен. Для получения некоторых привычек может понадобиться намного больше времени.

Об этом говорится в результатах анализа, опубликованных на сайте Калифорнийского технологического института.

Исследователи из Калифорнийского технологического института, университетов Чикаго и Пенсильвании провели масштабный анализ с использованием машинного обучения на предмет формирования у человека той или иной привычки. Анализ показал совершенно неожиданный результат.

Для изучения ученые использовали два типа привычек - регулярное занятие спортом и мытье рук работников больниц. Для сбора данных они наблюдали за 30 тысячами посетителями сети фитнес-центров на протяжении 4 лет. Всего для анализа использовали данные о 12 млн человек.

Также несколько лет исследователи наблюдали за работниками больниц. Совокупный набор данных, которые собирались с помощью технологии радиочастотной идентификации (RFID) для мониторинга мытья рук в больницах, составил более 40 млн записей.

Анализ показал, что на самом деле не существует универсального правила или определенного срока дней - формирование разных привычек может занять совершенно разное время.

Распространенное представление о том, что для формирования какой-либо привычки (вредной или полезной) необходим 21 день, является ошибочным.

Данные анализа показали, что, для того чтобы выработать привычку ходить регулярно в спортзал, недостаточно трех недель. У многих людей это занимает месяцы. Точно так же обстоит ситуация с привычкой мыть руки - на это тоже может уйти не один месяц.

Более того, по данным исследования, время суток, в которое человек занимался спортом, также не влияло на формирование стойкой привычки. Однако у 76% посетителей фитнес-центров наблюдалась корреляция между временем, которое прошло с последнего посещения и возможностью формирования привычки.

Чем больше прошло времени после последнего посещения спортзала, тем больше шансов, что такое посещение войдет у человека в привычку. То есть, чем меньше человек делает перерывы между походами в спортзал, тем быстрее у него будет вырабатываться стойкая привычка.

"Возможно, вы слышали, что для формирования привычки нужно приблизительно 21 день, но эта оценка не была основана на каких-то научных данных. Наши работы подтверждают идею, что скорость формирования привычки зависит от поведения конкретного человека и множества других факторов", - рассказал соавтор исследования из Калифорнийского технологического института Колин Камерер.