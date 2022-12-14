Ученые разработали инкубатор для выращивания детей. Такого вы еще не видели! (фото)

Почему разработка полезна?

В мире давно идет дискуссия по поводу того, что популяция Земли сокращается. В конце концов, некоторые приходят к выводам, что таким образом человечество постепенно вымирает. Изобретатель станции для искусственного выращивания детей EctoLife говорит, что создал ее для продолжения этой дискуссии.

По словам Аль-Гайли, концепция искусственной матки EctoLife изменит жизнь многих, кто пытается забеременеть. К тому же он говорит, что концепция EctoLife поможет оставить выкидыш в прошлом.

Так смотрится концепция разработки EctoLife (фото: scienceandstuff.com)

"Это идеальное решение для женщин, которым хирургически удалили матку из-за рака или других осложнений. Это также может помочь решать проблемы, связанные с низким количеством сперматозоидов", - с энтузиазмом рассказывает Аль-Гайли.

Ранее учёные демонстрировали подобные технологии и даже выращивали в них ягнят. И, по мнению ученого, разработка концепции EctoLife - это просто следующий логический шаг.

Каким будет процесс оплодотворения?

Прежде всего, будущие родители должны объединить яйцеклетку и сперматозоид посредством оплодотворения in vitro. Это позволит отбирать только жизнеспособные и генетически лучшие эмбрионы.

ЭКО можно использовать для создания генетически хороших эмбрионов (фото: scienceandstuff.com)

Аль-Гайли уточняет, что генетически лучшими эмбрионами являются прежде всего те, у которых нет генетических проблем, которые могут привести к выкидышу. Однако этот процесс также можно использовать для скрининга врожденных пороков.

В EctoLife ребенок будет получать все питательные вещества в соответствии с его потребностями. Также будет возможность мониторить физические особенности ребенка и отслеживать любые потенциальные отклонения от нормы.

Внутри EctoLife будут размещены камеры, позволяющие родителям почувствовать то, что видит и слышит их ребенок. А еще за развитием малыша можно будет наблюдать через мобильное приложение.

Более того, родители даже смогут воспроизводить собственные голоса через динамики, чтобы ребенок к ним привыкал.

Модель приложения для наблюдения за развитием ребенка (фото: scienceandstuff.com)