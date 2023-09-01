Ученые раскрыли "темный" секрет таланта Леонардо да Винчи

"Темная" сторона таланта

Наследие да Винчи часто называют реалистичным. Достичь такого эффекта ему удавалось благодаря использованию сфумато. Для этой техники смешивались краски так, чтобы переходы между светлыми и темными цветами были незаметны. В результате изображения выглядели даже не как картины, а как фотографии.

Кроме этого, для да Винчи было очень важно понимание анатомии. Для того чтобы анатомически точно воспроизвести человеческое тело, художнику нужно было изучить не только мышцы, но и кости и внутренние органы.

Да Винчи не стал высококачественным художником сразу. Британский искусствовед Мартин Клейтон заявлял, что его "ранние анатомические исследования были не сфокусированы". Признавая структурное, механическое совершенство тела, он знал, что каждая его часть как-то связана друг с другом. Он просто не знал, как именно.

"Он обнаружил, что человеческий материал для препарирования трудно найти... Таким образом многие ранние анатомические наблюдения Леонардо основывались на смеси полученной мудрости, вскрытия животных и простых спекуляций", - заявляет исследователь.

В 1480 году Леонардо да Винчи нарисовал два анатомических этюда человеческого черепа (фото: Википедия)

Ученый провел более 30 вскрытий

Анатомическая точность рисунков улучшилась, когда да Винчи смог провести свое первое сечение. За свою жизнь ученый провел более 30 вскрытий трупов людей.

Причем, чем больше сечений проводил художник, тем больше его рисунки отличались от своих предшественников. К примеру, древние греки и римляне изучали человеческие тела, чтобы представить их идеальную форму, да Винчи хотел изображать своих героев такими, какими их создала природа.

Такое стремление лучше всего прослеживается в одной из самых известных работ да Винчи - "Витрувианский человек". Он создал этот рисунок на основе понимания структуры человеческого тела, которое представил древнеримский архитектор и механик Витрувий.

"Витрувианский человек" авторства Леонардо да Винчи (фото: Википедия)

Несколько художников эпохи Возрождения уже пытались изобразить "Витрувианского человека", но ни один из них не смог нарисовать человека, соответствующего представлениям Витрувия.

Дело в том, что другие художники начинали рисовать из круга и квадрата, затем завершали изображением человека. А вот да Винчи сделал наоборот - он сначала нарисовал анатомически точно человека, а потом вписал его в круг и квадрат.

Историк Джеймс Аккерман утверждает, что да Винчи опередил свое время, а его чрезвычайно художественное воображение привело его ко многим открытиям.