Ученые раскрыли еще один секрет Леонардо да Винчи. Вот как он создал свою "Мону Лизу"

Ученые изучили фрагмент краски из базового слоя картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" и обнаружили редкий ингредиент в ее составе. Считается, что это помогло художнику создать шедевр.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Apnews .

Что удалось установить ученым

Ученые определили, что рецепт масляной краски, которую Леонардо да Винчи использовал в качестве базового слоя, отличается по химическому составу от других картин. Также они отмечают, что художник при создании картины "находился в особо экспериментальном настроении".

"Леонардо был человеком, который любил экспериментировать, и каждая из его картин абсолютно разная технически. В этом случае интересно увидеть, что действительно существует определенная техника для основного слоя "Моны Лизы", - отметил ведущий автор исследования и химик Виктор Гонсалес.

В первом слое краски обнаружили химическое соединение плюмбонакрита. Это открытие впервые подтвердило гипотезу историков о том, что художник применял порошок оксида свинца для сгущения и высушивания краски для портрета Мона Лизы.

Также отмечается, что фрагмент краски, взятый из базового слоя с края картины для исследования, был размером не больше волоса, поэтому не будет заметен для человеческого глаза.

Под рентгеновским излучением ученым удалось определить химический состав материала.

"Плумбонакрит - это действительно отражение его рецепта. Это первый раз, когда мы можем это подтвердить химическим путем", - добавил Гонсалес.

Ученые исследовали фрагмент краски из базового слоя картины "Мона Лиза" (скриншот)

Эксперты предполагают, что Леонардо растворял порошок оксида свинца в льняном или ореховом масле. Затем нагревал смесь, чтобы получить более густую пасту, которая быстрее высыхает.

Плюмбонакрит также находили в работах Рембрандта, который писал в XVII веке. Секрет создания этих красок мог передаваться от художников веками.

Эффект Моны Лизы

Леонардо нарисовал "Мону Лизу" в начале ХVI века во Флоренции. Эта картина стала всемирно известной и дала название научному феномену - "эффект Моны Лизы".

Он создает впечатление, что субъект изображения всегда смотрит прямо на наблюдателя, независимо от того, где он стоит. Ученые выяснили, что Мона Лиза на картине не смотрит прямо.