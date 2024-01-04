Ученые придумали, как очистить океаны от микропластика с помощью робо-улитки (видео)

Чем опасен микропластик

Первичным микропластиком считают микрогранулы, которые специально производят маленькими по размеру и используются чаще всего в средствах гигиены.

Вторичный микропластик - это микрогранулы, образующиеся в результате распада пластиковых отходов под влиянием воды и ультрафиолетовых лучей.

Согласно подсчетам экспертов, в мировом океане сейчас находятся от 50 до 75 триллионов кусков пластика или микропластика.

По мнению ряда ученых микропластик, попадая в организм человека или любого другого живого существа (рыбы, птиц, млекопитающих и т.п.) может повреждать внутренние органы и выделять опасные для здоровой жизни химические вещества.

Некоторые исследования подтвердили такое мнение обнаружив, что микропластик может нарушать защитные функции организма, останавливать рост и размножение клеток, даже приводить к образованию тромбов. Он может также оказывать негативное влияние на эндокринную систему.

Каждый год в океаны попадают миллионы тонн пластика (иллюстративное фото: Рixabay)

Что придумали ученые

Группа исследователей из Корнеллского частного университета в США предложила решение - как преодолеть глобальную проблему и очистить воды мирового океана.

Обратив внимание на маленькую и медленную аквариумную "яблочную" улитку (Pomacea canaliculate), использующую волнообразные движения своей подошвы для управления поверхностным потоком воды и всасывания плавающих частиц пищи, ученые создали прототип подобного ей робота.

По мнению ученых, робот-улитка мог бы собирать микропластик как в океане, так и на поверхности любого другого водоема.

"На то, чтобы создать устройство для сбора микропластика, нас вдохновило то, как улитка собирает частицы пищи на грани воды и воздуха", - рассказал профессор Сунгван "Санни" Юнг.

Он уточнил, что моллюск обычно находится под водой "вниз головой" и собирает еду в одной точке благодаря волнообразным движениям.

Созданный учеными прототип "подошвы" робо-улитки (фото: cornell.edu)

Как работает робо-улитка

Прототип "подошвы" плавающего робота-уборщика (пока без фильтрующего элемента) был напечатан на 3D-принтере. Беря за основу "механику" аквариумной улитки, исследователи "научили" свое изобретение совершать нужные им движения.

По замыслу ученых, он будет направлять плавающие на поверхности воды частицы пластика в специальный "мусорный" контейнер.

Ключевыми особенностями перспективной разработки ученые называют экономичность производства и низкое энергопотребление (достаточно 5-вольтового элемента питания).

На бумаге такая технология выглядит гораздо эффективнее стандартных насосов, всасывающих океанскую воду для последующей фильтрации.

В то же время о возможных сроках массового производства робота-уборщика ученые пока не сообщают.