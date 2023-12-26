Эксперты рассказали, могут ли "умные" роботы-гуманоиды покорить мир в ближайшие годы
Новейшие технологии на основе искусственного интеллекта дают человечеству невиданные возможности. В то же время некоторые задумываются над тем, смогут ли "умные" роботы-гуманоиды покорить мир уже в ближайшие годы.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TechCrunch рассказывает, что думают эксперты из разных областей о будущем искусственного интеллекта и "умных" роботах.
Будущее ИИ в робототехнике
По мнению ряда экспертов из ведущих технологических компаний и институтов - Meta, CMU, Boston Dynamics, Toyota Research Institute, Nvidis, UC Berkeley - уже в ближайшем будущем генеративный искусственный интеллект может значительно расширить возможности роботов.
Речь идет, в частности:
- о расширении спектра задач и возможностей
- об улучшенной адаптивности к новым условиям
- об улучшении способности самостоятельно учиться и развиваться
В то же время некоторые подчеркивают, что исследования и совершенствование робототехники не могут происходить без существенного тестирования и моделирования.
Такая работа охватывает огромные объемы данных, поэтому ведущие лаборатории мира сотрудничают и обмениваются необходимой информацией.
На фоне повышения производительности благодаря генеративному ИИ в различных отраслях, специалисты прогнозируют существенное влияние "умных" технологий на трансформацию робототехники - от моделирования и проектирования до создания готового "продукта" и его "обучения" выполнять необходимые функции.
"Учить" роботов приходится специалистам (иллюстративное фото: Freepik)
Потенциал "умных" роботов-гуманоидов
Некоторые эксперты признались, что раньше относились к роботам-гуманоидам (похожим на людей) и роботам с ногами скептически, ведь они были сенсационными, но малоэффективными.
В то же время сегодня ситуация меняется. Новейшие работы от Boston Dynamics, Agility или Unitree изменяют подход разработчиков к функциональности.
Роботы с ногами и руками, по мнению специалистов, обладают рядом преимуществ над "коллегами" на колесах. Они могут работать в домах и на фабриках, преодолевать лестницы и выполнять много полезных человечеству задач.
Несмотря на большой потенциал, разрабатывать автономных роботов трудно, а гуманоидов - еще сложнее. Для адекватного понимания окружающей среды и выполнения заложенных функций им необходим мультимодальный ИИ. Не менее сложны инженерные и дизайнерские решения.
"Желание имитировать человеческое движение и взаимодействие ставит высокую планку для приводов и систем управления. Это также создает уникальные проблемы с точки зрения баланса и координации", - пояснил американский робототехник Мэтью Джонсон-Роберсон из Университета Карнеги-Меллон (CMU).
Несмотря на все эти сложности роботы-гуманоиды, по его мнению, имеют право на жизнь, поскольку "являются универсальными и интуитивно понятными для использования в разных социальных и практических контекстах".
"Умные" изобретения улучшают жизнь людей уже сейчас (иллюстративное фото: Freepik)
Могут ли роботы угрожать человечеству
Большинство экспертов видят большой потенциал в "долгосрочной погоне за робототехникой общего назначения". Роботы могут помогать людям:
- в сельском хозяйстве
- в машиностроении
- в производстве
- в складировании и логистике
- в здравоохранении и медицине и т.п.
"Мы продолжаем наблюдать, как роботы становятся умнее и способными выполнять несколько задач в определенной среде", - заметил Дипу Талла из американской компании Nvidia.
Он добавил, что разработчики и дальше будут сосредотачиваться "на проблемах, касающихся конкретной миссии" и делать роботов "более обобщенными".
В то же время, по словам многих экспертов, создание настоящих многофункциональных роботов общего назначения (способных выполнять широкий спектр задач в разных сферах) требует прорывов во многих отраслях.
Именно поэтому в ближайшие годы создать нечто подобное вряд ли получится.
Заметим также, что большинство робототехников не волнуются из-за того, что роботы могут "украсть рабочие места" или "стать властелинами людей".
Учитывая, что "умные" роботы-гуманоиды видятся разработчикам далекой реальностью, тем, кто боится "покорения мира машинами", можно также спать спокойно.
Напомним, несколько ранее Билл Гейтс сделал громкое заявление о будущем ИИ.
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