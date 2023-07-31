Ученые назвали три важных факторах, от которых зависит отличный секс

Цель исследования

Сексологи и психотерапевты стали уделять много внимания изучению сексуального здоровья, особенно половым дисфункциям - расстройствам, которые мешают партнерам наслаждаться интимной близостью.

Многие люди получают информацию о сексе из СМИ и порнографических фильмах, которые часто искажают представления о физической близости и создают у человека нестандартные привычки, влияющие на отношения.

По словам ученых, изучать сексуальное поведение людей очень важно, так как взаимное удовлетворение - залог благополучия в отношениях и напрямую связано с улучшением качества жизни.

Команда исследователей из Университета штата Миссури попыталась выяснить общие факторы, влияющие на восприятие качества секса.

Как проводили исследование

Для опроса пригласили мужчин и женщин в возрасте от 18 до 69 лет с разной сексуальной ориентацией и семейным положением. Опросы проводили анонимно, по электронной почте и в течение 2 лет.

Как отмечают ученые, люди более открыты по чувствительным темам, когда есть возможность не встречаться лично с интервьюером.

Вопросы были составлены так, чтобы человек мог ответить на них максимально искренне и расширенно. И для ответа нужно было использовать свой личный опыт, а не какие-то нормы, навязанные обществом или общие представления.

У добровольцев спрашивали: "Исходя из вашего опыта, чем хороший секс отличается от замечательного?", "Исходя из вашего опыта, какие факторы отличают хороший секс от замечательного?" и так далее.

Что показал эксперимент

Большинство респондентов выделили три главных фактора, которые делают секс хорошим или отличным. Это:

Оргазм - 48%

Эмоциональная связь - 52%

Влечение, химия к партнеру - 36%

"Представление о том, что делает секс хорошим, может отличаться даже у партнеров. Секс, который отличный для одного, может быть плохим для другого. Поэтому важно разговаривать друг с другом. Чем больше мы говорим о наших сексуальных потребностях, тем выше вероятность, что наши ожидания от интимной близости оправдаются", - пояснила одна из авторов исследования Алисия Уокер.