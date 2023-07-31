Вчені назвали три важливі фактори, від яких залежить відмінний секс

Мета дослідження

Сексологи та психотерапевти стали приділяти багато уваги вивченню сексуального здоров'я, особливо статевим дисфункціям – розладам, які заважають партнерам насолоджуватися інтимною близькістю.

Багато людей отримують інформацію про секс із ЗМІ та порнографічних фільмів, які часто спотворюють уявлення про фізичну близькість і створюють у людини нестандартні звички, що впливають на стосунки.

За словами вчених, вивчати сексуальну поведінку людей дуже важливо, оскільки взаємне задоволення - запорука добробуту у стосунках і пов'язана з поліпшенням якості життя.

Команда дослідників з Університету штату Міссурі спробувала з'ясувати загальні чинники, які впливають на сприйняття якості сексу.

Як проводили дослідження

Для опитування запросили чоловіків та жінок віком від 18 до 69 років з різною сексуальною орієнтацією та сімейним становищем. Опитування проводили анонімно, електронною поштою й протягом 2 років.

Як зазначають вчені, люди більш відкриті на чутливі теми, коли є можливість не зустрічатися особисто з інтерв'юером.

Питання було складені так, щоб людина могла відповісти на них максимально щиро та розширено. І для відповіді потрібно було використати свій особистий досвід, а не якісь норми, нав'язані суспільством чи загальні уявлення.

У добровольців запитували: "Зважаючи на ваш досвід, чим хороший секс відрізняється від чудового?", "Виходячи з вашого досвіду, які фактори відрізняють хороший секс від чудового?" і так далі.

Що показав експеримент

Більшість респондентів виділили три головні чинники, які роблять секс хорошим чи відмінним. Це:

Оргазм – 48%

Емоційний зв'язок – 52%

Потяг, хімія до партнера - 36%

"Уявлення про те, що робить секс хорошим, може відрізнятися навіть у партнерів. Секс, який відмінний для одного, може бути поганим для іншого. Тому важливо розмовляти один з одним. Чим більше ми говоримо про наші сексуальні потреби, тим вища ймовірність, що наші очікування від інтимної близькості виправдаються", - пояснила одна з авторів дослідження Алісія Вокер.