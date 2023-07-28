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5 причин, которые делают секс плохим

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Пятница 28 июля 2023 22:22
5 причин, которые делают секс плохим Почему ухудшаются отношения (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Полноценные отношения невозможны без гармонии в постели. Однако бывает так, что в долгосрочных отношениях секс исчезает, и вместе с этим ухудшается взаимодействие между партнерами. Каковы причины того, что интим уходит из отношений?

О них рассказали в Telegram-канале Інтим.

Вы думаете только о себе

Таким часто грешат мужчины, забывающие о желании партнерши в постели. Например, то, что женщине нужна прелюдия, оральные ласки, и конечно же оргазм.

Если такая ситуация повторяется постоянно, женщина молчит и "терпит секс", будет возникать раздражение, расти напряжение и рано или поздно интим вообще исчезнет из вашей жизни.

Вы боитесь экспериментов

Однообразие в сексе в длительных отношениях часто становится причиной, что интим превращается в техническое удовлетворение потребностей. Искра исчезает, а вместе с ней и эмоциональная близость.

Чтобы этого не произошло, не стесняйтесь пробовать то, что просит и желает ваш партнер. Проявляйте инициативу и экспериментируйте.

Критикуете таланты партнера

Если вы выражаете партнеру его неопытность или говорите, как плох он в постели, секс уж точно исчезнет из ваших отношений.

О таком говорить точно не стоит, лучше подскажите партнеру, как сделать правильно, а также похвалите, как быстро он учится и становится лучше в постели.

Отсутствие страсти

Со временем секс может превращаться в рутину. Вы это понимаете, видите, что есть проблема, но ничего не делаете.

Такое бездействие - грубая ошибка, которую допускать не стоит, если хотите, чтобы ваши отношения длились долго и были счастливы.

Несерьезное отношение к партнеру

Если вы игнорируете желание партнера, не хотите слышать о его потребностях и не понимаете намеков, секс очень быстро превратится в скучную обязанность и исчезнет из отношений.

Раньше мы писали, как понять, что мужчина никогда не женится на вас.

Кроме того, вы должны узнать о женских чертах, которые больше всего бесят и отпугивают мужчин.

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