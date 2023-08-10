Ученые назвали продукты, которые повышают риск образования камней в почках

Ученые обнаружили один важный компонент в нашем рационе, который серьезно повышает вероятность развития мочекаменной болезни. Большое количество продуктов с этим компонентом в разы увеличивает риск образования камней в почках.

По данным исследователей, очень много проблем в работе почек появляется после использования продуктов с добавленным сахаром. И стоит отметить, что такой сахар есть во многих продуктах и напитках, которые мы употребляем ежедневно.

Например, добавленный сахар есть в обработанных пищевых продуктах, конфетах, мороженом, соках, сладостях, газированной воде и даже в хлебе.

Ученые проанализировали данные о здоровье более 28 тысяч человек, которые были собраны с 2007 по 2018 год в рамках национального исследования здоровья и питания США (NHANES). И у участников также поинтересовались наличием камней в почках и мочекаменной болезни.

Также у добровольцев оценивали рацион питания за последние сутки и интересовались, употребляли ли они в пищу сиропы, мед, фруктозу или чистый сахар.

Второй этап исследования провели через три дня, и добровольцы снова ответили на вопросы о своем рационе питания.

Ученые сделали поправку на индекс массы тела, пол, возраст, доход, качество питания, наличие вредных привычек и хронических заболеваний (типа диабета) и выяснили, что чем больше участники употребляли в пищу добавленных сахаров, тем больше у них была вероятность развития камней в почках.

Люди, которые получали более 25% общей энергии (как минимум 500 килокалорий) из добавленных сахаров, имели на 88% больше шансов заработать мочекаменную болезнь в сравнении с теми, кто употреблял таких сахаров в объеме менее 5% килокалорий.