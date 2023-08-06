Влияние свинца повышает риск вырастить из ребенка преступника: ученые сделали заявление

Воздействие свинца на человека в раннем возрасте может повысить риск неприятных ситуаций в будущем. Ученые выяснили, что такие люди в будущем чаще проявляют уголовное и антисоциальное поведение.

Об этом говорится в статье Nauka.ua .

Свинец может стать причиной проблем с законом

Американские ученые провели масштабное исследование по влиянию свинца на человека и обнаружили очень важный факт.

Оказалось, что люди, которые подвергались воздействию свинца во время внутриутробного развития или в раннем детстве, более склонны к совершению уголовных преступлений и проявлению антисоциального поведения.

Откуда может взяться свинец

По словам исследователей, получить небольшую дозу свинца беременным женщинам и маленьким детям несложно - это вещество есть в промышленных отходах в окружающей среде, в красках и керамике.

Если же проживать вблизи аэропортов или промышленных заводов - риск выше, так как топливо для летальных аппаратов все еще производят с добавлением свинца, а отходы промышленных предприятий загрязняют воздух не только этим веществом.

Как влияет свинец на ребенка

Длительное воздействие свинца на организм человека нарушает нормальную работу организма, в частности выделительной и кровеносной систем. А у детей могут быть проявления нарушений нервной системы, в том числе ухудшение когнитивных способностей и расстройство поведения.

Такие нарушения обычно малозаметны и их редко связывают именно с воздействием свинца. Но нарушения могут сохраняться в течении взрослой жизни и влиять не только на физическое здоровье, но и на психическое, что приводит к различным неприятным последствиям.

Что говорят другие исследования

Ученые обнаружили в различных научных базах 17 исследований, посвященных влиянию свинца на поведение человека. Большинство этих исследований связали наличие свинца в организме со склонностью к совершению преступлений.

Например, высокие дозы свинца на плод во время беременности, связаны с ростом риска на 16% быть задержанным полицией в течение жизни, и ростом риска на 21% быть задержанным за наркотики.

В другом исследовании указывается, что воздействие свинца на ребенка в возрасте до 6 лет, повышают риск в 2-3 раза во взрослом возрасте совершить преступление с применением огнестрельного оружия.

Также в 2-3 раза увеличивается риск проявлений антисоциального поведения, что часто становится предшественником совершения различных преступлений.

Могут быть и другие факторы

Потенциальным объяснением авторы исследования указывают свинцовое воспаление в центральной нервной системе, нарушение нормальной передачи нервных импульсов нейронами, образование реактивных форм кислорода в нервной ткани и так далее.

Кроме того, не исключается, что за более высоким уровнем содержания свинца в организме и криминальным поведением, может стоять и еще один фактор - неблагополучный район обитания.