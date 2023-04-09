Ученые назвали напиток, который ускоряет старение и сокращает жизнь: исследование

Что показало исследование

Алкоголь является токсичным, психоактивным веществом, которое может вызывать зависимость. Международное агентство по изучению рака еще несколько десятилетий назад назвало его канцероген группы 1, то есть наивысшего риска, в которую также входят асбест, радиация и табак.

Новое исследование показало, что неважно, сколько вы пьете, алкоголь все равно наносит вред организму. И чем больше человек пьет, тем более катастрофические последствия.

Ученые объединили результаты более 100 предыдущих исследований, в которых приняли участие около 5 млн человек. Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление алкоголя, даже в умеренных дозах, резко уменьшает продолжительность жизни.

Какая доза алкоголя сокращает жизнь

Результаты показали, что люди, которые выпивали не менее 25 г спиртного, подвергались риску смерти от болезней, связанных с алкоголем. Риск рос, если человек выпивал 45 г.

Следует отметить, что стандартный напиток в большинстве стран содержит около 14 г или менее алкоголя. То есть 25 г - это примерно две бутылки алкогольного напитка.

Исследование также показало, что участники до 50 лет, эпизодически выпивавшие и находившиеся под наблюдением ученых 10 лет, имели большие риски смерти.

Также исследователи обнаружили, что женщины страдают от алкоголя больше, чем мужчины. Участницы исследования, употреблявшие 25 г спиртного и более в день, имели более высокие риски смерти, чем мужчины, которые выпивали столько же.

Это исследование еще раз подтвердило рекомендацию Всемирной организации здравоохранения, что ни одно количество алкоголя не является безопасным для здоровья.