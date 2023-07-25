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Ученые назвали группу людей, которым намного труднее засыпать: в чем причина

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Вторник 25 июля 2023 21:32
Ученые назвали группу людей, которым намного труднее засыпать: в чем причина Ученые назвали болезнь, из-за которой могут быть проблемы со сном (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Проблемы со сном бывают у многих людей на планете. Часто это связано с погодными условиями или стрессом. Иногда бессонница приходит эпизодически, а есть люди, у которых проблемы со сном длятся месяцами и даже годами.

Ученые в новом исследовании назвали группу людей, которым засыпать значительно труднее остальным. Детали рассказали в статье на Science.

О чем новое исследование

По словам ученых, новое исследование показало, что проблемы со сном могут возникать чаще у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в следствии повреждения группы нервов, которые регулируют работу не только сердца, но и мозга.

Оказалось, что заболевания сердца нарушают выработку гормона мелатонина сна в мозге из-за повреждения группы нервов, которые иннервируют или подключаются к верхнему шейному узлу.

Эти нервы - часть вегетативной системы, которая регулирует самопроизвольные процессы в организме, такие как дыхание и частота сердечных сокращений.

А так как нервы из узла соединяются как с сердцем, так и с шишковидной железой (крохотной структурой мозга, отвечающей за выработку мелатонина), проблемы с сердцем могут объяснить, почему производство мелатонина в организме начинает "барахлить".

Кроме того, бессонница - один из самых распространенных "побочных эффектов" после сердечных заболеваний. До 73% пациентов с сердечной недостаточностью страдают от различных расстройств сна.

Как проводили исследование

Биологи проанализировали образцы тканей головного мозга умерших людей - пациентов с сердечными заболеваниями и без них.

Анализ показал уменьшение количества нервных волокон или аксонов в узле у людей с сердечными заболеваниями по сравнению с контрольной группой здорового сердца.

Кстати, ранее мы писали о том, что ученые назвали занятия, которые в разы снижают риск развития болезни Альцгеймера.

А еще рассказывали о том, какие бактерии чаще всего встречаются на кухне.

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