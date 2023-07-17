Какие бактерии чаще всего встречаются на кухне: более 30 видов в одном доме

Ученые провели масштабное исследование о бактериях на кухонных поверхностях. Несмотря на то, что в эксперименте участвовали сразу 5 европейских стран, результат поразил даже самих исследователей.

Команда из Норвежского института исследований продуктов питания, рыболовства и аквакультуры провела масштабное исследование о микроорганизмах, которые скапливаются на кухонных поверхностях. Цель эксперимента - изучить микробиоту на кухне в домах европейцев.

Для этого были отобраны образцы в 75 домах в пяти странах - Венгрии, Франции, Португалии, Румынии и Норвегии. Условия были разные - с доступом к водопроводу и без, с отдельными мойками, с посудомоечными машинами.

Ученые проанализировали 305 образцов, взятые также с губок для мытья посуды и кухонных полотенец - до и после приготовления пищи. Они учли методы приготовления пищи и диетические привычки жителей домов. В целом было обнаружено 3487 субоперационных таксономических единиц с более чем 18,8 последовательностей.

Оказалось, что несмотря на отличия в методах приготовления пищи, диетических привычках и традициях, на каждой кухне содержится до 31 вида бактерий.

"Мы идентифицировали набор основных бактерий, обитающих на кухнях. Как выяснилось, на европейских кухнях обитают те же бактерии, что раньше обнаруживали на других кухонных поверхностях и при исследовании губок для мытья посуды. Мы определили восемь родов/семейств — Acinetobacter, Pseudomonas, Enhydrobacter, Enterobacteriaceae, Psychrobacter, Chryseobacterium, Bacillus и Staphylococcu, которые представляют собой основную микробиоту на европейских кухнях. На уровне sOTU были идентифицированы только три основных бактерии, отнесенные к родам Enhydrobacter, Enterobacteriaceae и Pseudomonas", - рассказали ученые.

Неоднократно в разных исследованиях указывалось, что кухня становится благоприятной средой для патогенных бактерий из сырых продуктов. Но новое исследование показало, что присутствие кампилобактерий (Campylobacter) и сальмонелл (Salmonella) на кухнях было относительно редким.

В новой работе от 40 до 75 процентов образцов протестировали на Campylobacter, Salmonella и на Listeria (листерии). Кампилобактерии обнаружили в одном образце тряпки, листерии – в 16 образцах (губки, раковины и тряпки), сальмонеллу – ни в одном.

Субоперационные таксономические единицы, связанные с Salmonella enterica (вид палочковидных факультативно-аэробных грамотрицательных бактерий из рода сальмонелл) и Shigella (шигеллы) или Escherichia (кишечная палочка) нашлись в образцах из всех пяти стран, тогда как бактерии Campyl (главная причина диарейных заболеваний пищевого происхождения и гастроэнтеритов в мире) присутствовали в образцах из Румынии, Франции и Португалии. Большинство этих патогенов было не особенно распространено.

"Enhydrobacter чаще встречались в норвежских образцах, чем в образцах из других европейских стран: в Норвегии наиболее распространенным предметом для мытья посуды служат щетки. Они высыхают быстрее губок и имеют ниже бактериальную нагрузку. Наибольшее количество Enhydrobacter мы обнаружили в раковинах и ручках кранов", - подчеркивают исследователи.

Стафилококки и бациллы также были обнаружены - во "влажных образцах" и совсем в небольшом количестве. Стафилококки чаще обитали на ручках - они предпочитают кожу рук человека и передаются при прикосновении.