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Ученые назвали два фактора, которые приводят к преждевременному старению

Ученые назвали факторы, которые ускоряют старение (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Исследователи из Университета Макмастера провели сложный анализ ДНК для изучения старения на клеточном уровне и оценки разницы между хронологическим и биологическим возрастом. Им удалось обнаружить два важных фактора, которые сильно влияют на преждевременное старение.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Оксфордского Университета.

Для своего анализа ученые использовали метод метилирования ДНК (эпигенетических часов). Они изучили также медицинские данные и факторы среды для почти 50 тысяч участников исследования в возрасте от 45 до 85 лет.

Анализ показал, что есть два фактора, которые значительно ускоряют старение человека - это проживание в неблагополучных и бедных районах города или местности, а также наличие симптомов депрессии.

Депрессивные симптомы в исследовании измерялись с помощью стандартизированной шкалы депрессии по 10 пунктам. Ученые обнаружили увеличение риска смерти на 1 месяц на каждое увеличение балла по шкале депрессии.

Они предполагают, что эмоциональный стресс, вызванный депрессией, может привести к большему биологическому износу и нарушениям регуляции физиологических систем. А это, в свою очередь, приводит к преждевременному старению.

Второй фактор, который сильно влияет на скорость старения - это материальная и социальная депривация. Тут имеется ввиду невозможность людей получить доступ к современным благам и удобствам: адекватному жилью, качественной пище, автомобилям, скоростному интернету или рекреационным зонам. Социальная депривация - наличие меньшего количества социальных ресурсов в семье и обществе.

Ученые установили, что для участников, у которых эти факторы были значительно выше из-за районов проживания, риск смерти увеличивался почти на год по сравнению с более благополучными районами. При этом факторы среды и депрессия имеют отдельное влияние и между собой не связаны.

Кстати, ранее мы писали о том, что ученые провели интересное исследование о 4-дневном запое.

А еще рассказывали о том, что биологи впервые смогли вырастить сало в пробирке.

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