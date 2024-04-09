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Ученые наконец-то выяснили, почему предки людей потеряли хвосты

Почему предки людей потеряли хвосты (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Ученые провели цикл экспериментов на мышах и обнаружили генетические изменения, пролившие свет на вопрос, почему человекообразные обезьяны потеряли хвосты.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Nature.

Как проводили исследования

Команда ученых обнаружила общую для людей и обезьян генетическую смену, которая стала причиной того, что предки людей потеряли хвосты около 25 миллионов лет назад.

Хотя большинство обезьян имеют хвосты, человекообразные обезьяны и их близкие вымершие родственники не имеют этого придатка. У них имеется копчик (копчиковая кость), являющийся остатком позвонков, формирующих хвост у других животных.

Генетик Бо Ся из Гарвардского университета в Кембридже вместе с коллегами проанализировал 140 генов, влияющих на развитие хвоста. Ученые обнаружили, что эти гены на протяжении эволюции претерпели тысячи изменений.

В своем исследовании команда ученых приняла во внимание и выводы украинской ученой Надежды Добровольской-Завадской, которая в 1927 году описала разновидность короткохвостой лабораторной мыши. Ученая предположила, что мышь имела мутированный ген под названием Т - человеческий эквивалент которого ныне известен как TBXT.

Мыши с такими мутированными генами имели короткие хвосты или не имели вообще.

Что показало исследование

В 2021 году Бо Ся обнаружил, что форма белка гена TBXT в организме обезьян сократилась. Это произошло под влиянием химических изменений в организме. Также ученые заметили, что мыши, которым добавили ген TBXT, получили много изъянов, связанных с хвостами.

По предположению команды ученых, человекообразные обезьяны могли потерять хвосты, потому что это способствовало передвижению на двух ногах. Еще одна вероятная причина - они меньше времени проводили на деревьях, чем их предки.

Вместе с этим антрополог Габриэль Руссо из университета Стонибрука в Нью-Йорке отмечает, что обезьяны - не единственные приматы без хвостов. Их также не имеют лори, мандрилы и некоторые макаки. Это наталкивает ученых на мысль, что потеря хвоста эволюционировала несколько раз.

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