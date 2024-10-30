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Ученые с помощью технологий нашли потерянный город майя и тысячи неизвестных ранее построек

В Мексике нашли потерянный город майя и тысячи неизвестных ранее построек (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Археологи с помощью технологии картографирования LiDAR нашли более шести тысяч ранее неизвестных сооружений майя и потерян город на территории Мексики - район Кампече, ранее не исследованный. В найденном комплексе также присутствуют пирамиды, подобные известным местам Чичен-Ица или Тикаль.

Что известно о невероятной находке исследователей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Antiquity.

Группа ученых из Тулейнского университета, Национального института антропологии и истории в Мексике и Университета Хьюстона проанализировали данные исследования по технологии LiDAR, определявшей мониторинг уровня углерода в лесах Мексики. Анализ данных обнаружил густонаселенную территорию с 6674 г. ранее неизвестными сооружениями майя, включая пирамиды.

Технология LiDAR, обнаруживающая и определяющая дальность света - это метод дистанционного зондирования с использованием света в форме импульсного лазера для измерения диапазонов (переменных расстояний) до Земли. Разницу во времени возвращения лазера и длинах волн можно использовать для составления трехмерной цифровой карты ландшафта.

"Экологи и инженеры провели лидерные исследования некоторых из этих регионов для несвязанных исследований. Мне стало интересно, могут ли существующие данные лидера охватывать эту неизведанную область", - рассказал ведущий автор исследования Люк Олд-Томас.

Найден затерянный город майя и более 6000 ранее неизвестных сооружений (скриншот карты)

Исследование показало не только наличие сооружений, но еще сельские районы и небольшие поселения, причем самым выдающимся открытием стал разветвленный городской комплекс с пирамидами, расположенный на хребте вблизи активно сельскохозяйственной территории вдоль единственной в регионе автомагистрали.

Внутри комплекса есть ядро сосредоточенных структур, обозначенных как E-Group. Его окружают жилые дома и террасы на возвышенных участках земли, площадки для игры в мяч и постройка дамбы.

"Наш анализ не только показал картину региона, где было много поселений, но и обнаружил много отличий. Мы нашли не только сельскую местность и меньшие населенные пункты. Мы также нашли большой город с пирамидами прямо возле единственной в этом районе автомагистрали, вблизи города, где среди руин люди годами активно занимались земледелием. Правительство никогда об этом не знало, научное сообщество никогда об этом не знало", - добавил Олд-Томас.

Последующие исследования будут сосредоточены на полевых работах на недавно обнаруженных участках.

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археологические раскопкиМексика