Важливі секрети довголіття: лікар назвав те, що дійсно працює

Британський лікар, експерт з питань довголіття Мартін Майнер розкрив деякі секрети довголіття. Він назвав фактори, які дійсно впливають на тривалість життя людини.
Рекомендації фахівця, які дійсно працюють, були опубліковані у виданні Daily Express.
Як зазначив доктор Мартін Майнер, одним з важливих правил є обмеження кількості вживаних калорій. Цю звичку варто виробляти з молодого віку. Однак зміна способу життя в кращу сторону допоможе збільшити тривалість життя в будь-якому віці. Також лікар нагадав, що тіло завжди подає сигнали про те, що щось не в порядку і варто звертати на них увагу і вчасно звертатися до фахівців.
"Візьміть під контроль свої почуття і життя і навчитеся діяти, щоб керувати своїм кораблем так, як ви цього хочете", - підкреслив медик.
Лікар радить вживати менше калорій, але при цьому стежити, щоб в їжі було достатньо поживних речовин, вітамінів і мінералів.
Спорт і фізичні навантаження необов'язково повинні бути у великій кількості, але вони повинні бути регулярно. Це дозволить надовго зберегти рухливість, знизити стреси та ризик розвитку багатьох захворювань, в тому числі серцево-судинні та онкологію.
Стрес - це ненормальний стан для людини й з ним потрібно боротися. При появі стресових симптомів варто звернутися до лікаря і разом обговорити варіанти позбавлення від цього стану. Також потрібно вчитися не реагувати гостро на всі тривожні обставини. Відсутність стресів і відчуття щастя – ось, що допоможе жити довше.
Підтримка друзів, підтримування дружніх і родинних зв'язків допомагає досягти довголіття. Активна комунікація підтримує активну роботу мозку і допомагає виробляти те, що знижує в рази стреси. Якщо немає активного суспільного життя, потрібно заводити знайомства або відновити спілкування зі старими друзями, знайти компанію за інтересами.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названий фрукт, який позбавить від проблем зі шлунком і захистить від хвороб.
А також ми розповідали про те, що лікарі назвали найкорисніший напій для здоров'я і довголіття.