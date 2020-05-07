Дуже важливо перед другою хвилею COVID-19: Комаровський висловився про туризм цього літа

Подорожі та туризм після зняття або пом'якшення карантину через коронавірус можуть стати чудовим способом зміцнити імунітет. Таку заяву зробив лікар вищої категорії Євген Комаровський.

Відомий телеведучий і педіатр у своєму новому відео відповів на питання про майбутній літній відпочинок.

Лікар зазначив, що будувати плани про поїздки та мандри потрібно навіть зараз, в розпал карантину, коли хвороба не думає знижуватися.

"Якщо ви можете собі дозволити подорож, і ця подорож не порушуватиме закони вашої країни, ви однозначно повинні її планувати. Як лікар я це однозначно рекомендую", - наголосив Комаровський.

Педіатр додав, що глибоко переконаний в користі вирватися з квартир на природу після тривалої ізоляції.

"Якщо у вас є можливість вирватися з вашої "тимчасової в'язниці", в якій ви самоізолювалися, то обов'язково виривайтеся. Це треба для вашого здоров'я. Це дозволить вам зміцнити імунітет і підготуватися до другої хвилі коронавірусу, яка з високим ступенем ймовірності прийде до нас у жовтні-листопаді", - пояснив Комаровський.

Говорячи про бажані види туризму доктор розповів, що все залежить тільки від особистих переваг і бюджету.

Комаровський назвав особистий автомобіль сьогодні найбезпечнішим видом транспорту для подорожей, а літак - кращим за автобус ("хоча б тому, що в літаках більш надійна система вентиляції"), а ось круїзи медик наразі не радить.

При всьому при цьому важливо враховувати вимоги щодо безпечної дистанції та особистої гігієни. Доктор розповів, що чим менше людей вас буде оточувати у вояжі - тим краще. Тому якщо ви зібралися в гори - чудово, а якщо "в музеї - не дуже".

Під час поїздки на авто треба епізодично відкривати вікна, щоб повітря не було дуже сухим, якщо кудись вийшли (на заправку, в туалет), то слід помити зайвий раз руки: "візьміть із собою вологі серветки, використовуйте санітайзер".

"Нічого особливого. Тобто не перетворюйте автомобільну поїздку на справжній подвиг, коли тато за кермом із виряченими очима, а інші страждають", - закликав Комаровський.

Також лікар зазначив, що варіант "рвонути дикунами" до моря зараз виглядає досить оптимальним.

"Вперед, "дикуйте"! Принадність саме "дикунського" відпочинку полягає в тому, що там немає натовпів, адже для нас найбільш небезпечне - це натовпи, якесь громадське харчування. Якщо ви самі поставили намет і біля багаття або на печі собі готуєте і ні з ким особливо не спілкуєтеся, то що тут поганого?" - задав він риторичне питання.

Комаровський зазначив, що зараз через карантин у багатьох можуть бути певні складнощі з фінансами. У цьому контексті він навіть зізнався, що планував із друзями в цьому році поїздку до Норвегії. Однак вона не відбулася - друг при зустрічі сказав: "Привіт, я Норвегію вже проїв".

"Я розумію, що ті, хто планував поїздку за кордон - тепер поїдуть до нас на море, а ті, хто планував на море - тепер поїдуть "дикунами" на узбережжі", - сказав лікар.

Розповідаючи про можливі небезпеки, що підстерігають "дикунів", Комаровський назвав наступні:

"У "дикунів" стандартні небезпеки: це комарі, сонячні опіки, неможливість отримання медичної допомоги при виникненні захворювання чи травми", - сказав доктор.

Комаровський зауважує: головне, якщо ви плануєте відпочинок, ви повинні задати собі три питання - на скільки я зможу дозволити собі:

безпечне житло, безпечну їжу, можливість отримання медичної допомоги при виникненні проблем.

Відео: Комаровський розповів про літній відпочинок в умовах пандемії коронавірусу

Раніше ми писали про те, що незабаром після зняття обмежень або ослаблення карантину українці зможуть почати подорожувати - куди і коли зможуть відправитися на відпочинок громадяни.