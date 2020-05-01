Карантин і відпочинок на морі: Комаровський розповів, коли українці зможуть відпочити

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів, коли в Україні знімуть карантин через коронавірус і можна буде їхати на море

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу був продовжений до 11 травня і в уряді готуються зняти частину обмежень ще до початку літа. Багатьох українців цікавить питання про те, як планувати літню відпустку в умовах часткового карантину.

Відповідь на це питання є у лікаря Євгенія Комаровського, який вельми оптимістично висловився про поїздки на море у своєму прямому ефірі про коронавірус.

Він зазначив, що прогнозувати ситуацію з пандемією зараз дуже складно, але є шанси на те, що українці зможуть у цьому році вибратися до моря.

"Ви бачите, що ситуація не дуже прогнозована. Ви ж розумієте, що крім міркувань медичного, епідеміологічного плану, є ще політичні аспекти. З епідеміологічної точки зору, я впевнений, що в липні-серпні вже можна буде їхати на море. Принаймні, я в серпні збираюся серйозно подорожувати. А ось що стосується політиків, що вони надумають – хто його знає?" – відповів Комаровський на запитання українців.

Він додав, що травневі свята збирається провести на природі та відправитися з трьома друзями за місто, на риболовлю.

"От що хочете зі мною робіть – їду на рибалку. Нікого там більше не буде, ставок, і я там буду сидіти ловити карасів. Інакше я просто починаю сходити з розуму", - додав доктор.

Він зазначив, що в соціальній дистанції та обмеженнях є сенс, але для цього держава мала б подбати про громадян.

"Якби я був президент, я б усім сказав сидіти вдома, але за однієї умови: якщо у мене є гроші. Якийсь резервний фонд, як у Канади, по 2 тисячі доларів на домогосподарство на місяць. "Ось вам гроші – всі по хатах! Сидимо вдома, поки заповнені відділення реанімації", - резюмував Комаровський.

Комаровський розповів, коли українці зможуть поїхати на море

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський відповів, чи можна вбити коронавірус самогоном і борсучим жиром.