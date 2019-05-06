Важливо, як ніколи: ветеран АТО зробив гучну заяву про українську мову

Прийняття "мовного закону" в Україні спонукало популярного блогера, українського військового, ветерана АТО і мандрівника Валерія Ананьєва перейти на українську мову. Про це він розповів на своїй Facebook-сторінці.

Мандрівник розповів, як саме вперше усвідомив, наскільки важливо говорити українською мовою саме зараз, в умовах війни з Росією. Таке "відкриття" блогер зробив у Франції.

У червні 2017 року під час візиту до Франції Валерій помітив, що на всіх постерах і плакатах рекламують переважно французьких музикантів, в авто грає виключно французька музика, а по телебаченню показують французьке кіно.

"Вже тоді, проводячи паралель з Україною, в моїй голові почав виникати деякий дисонанс. І останньою краплею була розмова з одним чоловіком. Він мене запитав: Якщо ви воюєте з Росією, то чому ти розмовляєш зі мною російською?" - розповідає Ананьев.

На думку ветерана АТО, є дуже важливий момент - 300-річна війна Росії з українською мовою.

"Руський мір - це не Росія, у нього немає кордонів. Це паразит, який своїми "тантаклями" впивається в нашу свідомість і зжирає там усе людське", - заявляє блогер.

На думку Ананьєва, сьогоднішня війна - це боротьба не за землі, а за думки і душі людей. Учасник війни, який був на фронті з 2014 по 2016 роки ставить мову на рівень вище за автомат у ролі зброї.

Війна на Донбасі почалася не з масового вводу військ, а з пропаганди, яку очолили такі, як Гіркін. Це дало можливість розповсюдити паразита "руського міра".

"Спочатку ми програли війну за думки людей, а потім почали втрачати місто за містом", - говорить Ананьєв.

Українці під Радою святкували прийняття закону про мову (фото: УНІАН)

Блогер розповів, що став російськомовним у 10 класі. У його думках сформувалося уявлення про російську мову, як про більш інтелігентну та грамотну. Коли ж він усвідомив хибність своїх уявлень та переконань, йому стало соромно перед самим собою.

"Нам треба максимально віддалитися від тієї культури, яка воює з нами більше, ніж 300 років... Українська мова не зробить хорошою погану людину, але всі, хто перейдуть, зроблять великий внесок у майбутнє нашої країни", - заявляє блогер.

Валерій Ананьєв порадив тим, хто відчуває сумніви щодо мовного закону, ознайомитися з ним детально щоб зрозуміти, що він не обмежує спілкування ішими мовами в побуті.

Валерій Ананьєв записав відео про перехід на українську мову (відео: facebook.com/id.ananiev)

Раніше ми писали, що Валерій Ананьєв розповів про складний підйом на найвищу точку Африки - гору Кіліманджаро, яка знаходиться в Танзанії. А також, як доводив африканцям, що Україна це не Росія.

Також ми повідомляли, що Валерій Ананьєв розповів подробиці свого затримання за ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).