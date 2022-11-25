Важный церковный праздник 25 ноября: что строго запрещено делать в этот день

Традиции праздника, что нужно сделать

25 ноября издавна считалось удачным днем для торговли и покупок. В эту дату торговцы пытались продать как можно больше товара.

В этот день стоит прислушаться к советам родных, они будут правильными и помогут вам в будущем.

А вот для малышей день Ивана милостивого считается сложным. Они могут легко заболеть или получить травму. Родители стараются не оставлять детей одних и одевать тепло. Чтобы малыш не заболел, ему давали съесть немного орешков.

Орехами нужно накормить и своего мужчину. Тогда он будет ласковым и нежным.

Считалось, если девушка не нашла любовь по сей день, то будет одинока до Масленицы.

25 ноября нужно сделать доброе дело. Этим вы облегчите посмертную участь умерших родственников.

Что нельзя делать на Ивана милостивого:

Оставлять детей без присмотра, так как они могут травмироваться.

Что-то поднимать с земли – это может привести к потерям.

Девушкам нельзя покупать обувь, чтобы не сглазить будущее счастье.

Отправляться в далекое путешествие и ссориться.

Злоупотреблять алкоголем, а также слишком много есть.

Выбираться в гости после заката.

Давать или брать деньги взаймы.

День ангела сегодня отмечают люди с именами:

Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян.

Обязательно поздравьте владельцев этих имен среди ваших родных, друзей и коллег!

Человек, рожденный 25 ноября, будет защищать отверженных и слабых. В качестве талисмана ему следует выбрать турмалин или бирюзу.

Приметы 25 ноября: