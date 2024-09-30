"Важное решение": KOLA сказала, когда станет мамой

Как известно, недавно певица тайно вышла замуж за гражданина Израиля, который старше ее на 13 лет. Они с мужем живут на две страны: Израиль и Украину. Логично, что многих интересует вопрос о том, хочет ли певица родить любимому детей.

KOLA отметила, что она не ставит перед собой "конкретные планки или барьеры", но пока сосредоточена на музыке.

"Мои приоритеты сейчас сосредоточены на том, чтобы строить и дальше музыкальную карьеру, особенно в контексте подготовки к большому концерту во Дворце Спорта - это огромный этап, который требует всех моих сил и внимания", - отметила знаменитость.

Певица сейчас готовится к большому сольному концерту (фото: instagram.com/kola__official)

И, судя по всему, вопрос материнства пока что не стоит в списке ее первоочередных планов.

"Что касается материнства - это точно произойдет в моей жизни. Важное решение, но сейчас для меня не время даже думать об этом серьезно", - откровенно рассказала KOLA.

Также она отметила, что она должна почувствовать, что готова стать мамой.

"Я всегда представляла себе, что этот момент придет тогда, когда внутренне почувствую готовность к переменам, к новой роли, когда захочу притормозить темп и посвятить больше времени семье, - подытожила певица.

Певица KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Что известно о муже певицы KOLA

О своем супруге она не часто упоминает в интервью - про него известно, что его зовут Вячеслав. Он родом из Днепра, но уже много лет живет в Израиле, свободно говорит на иврите, на английском, а сейчас активно учит украинский язык.

С будущим супругом Анастасия познакомилась около двух лет назад. Это произошло во время благотворительного концерта певицы в Израиле, где Вячеслав был одним из организаторов.

Скриншот (фото: youtube.com/@mashaefrosynina​​ ​​)

Тайную свадьбу пара сыграла в Праге, и она прошла в кругу самых родных людей. На празднике присутствовала мама и подруга артистки, а также близкий друг ее избранника.

Певица KOLA (фото: instagram.com/kola__official)