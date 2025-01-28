Важная причина, почему стоит принимать душ вечером, а не утром

Когда лучше всего принимать душ

Принятие душа вечером будет лучшим для вашего здоровья, поскольку вы избавитесь от микробов, пыли, загрязнений и бактерий, которые накапливаются в течение дня через одежду, кожу и волосы.

Вечерний душ также может уменьшить количество прыщей на теле, поскольку кожа восстанавливается во время сна, и это позволит избежать загрязнения простыни.

Это также может помочь избежать распространения аллергенов и пыли на простынях и пижаме. Принятие душа вечером не только полезнее для вас, но и сделает ваши волосы здоровее и придаст им глянцевый вид.

Мытье волос перед сном даст им время высохнуть более естественным путем и избежать их загрязнения или повреждения на улице до того, как они успеют высохнуть.

Душ поможет вам получить более восстанавливающий ночной сон, снизив температуру тела и расслабив мышцы.

Исследование показало, что люди расслабляются и засыпают быстрее, если принимают душ за час-два до сна.

Однако рекомендуется избегать горячего или очень холодного душа перед сном, поскольку это может нарушить температуру тела.

Какие средства наносить на кожу после душа

Поскольку подобрать действительно полезный и идеальный гель для душа может быть сложно, то возьмите за правило увлажнять и питать кожу после водных процедур.

Это могут быть кремы с витаминами группы C, А, Е, а лучше пользуйтесь натуральным маслом, например, жожоба.

Важно, гель для душа и мыло нужно тщательно смывать, иначе они образуют на коже неприятную пленку, которая будет пересушивать ее и вызовет дискомфорт.