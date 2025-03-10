В Ватикане нашли 900-летнюю книгу, которая содержит зловещее пророчество и дату Судного дня

В книге рассказывается о христианской вере в то, когда Иисус вернется на Землю, чтобы определить, кто будет спасен, а кто будет проклят. И по тексту святого указывается, что это произойдет в 2027 году.

Текст в 900-летней книге принадлежит Святому Малахию - считается, что "Пророчество пап" было написано в 12-веке. Текст содержит серию загадочных латинских фраз, которые, как считают, описывают каждого папу, начиная с Целестина II в 1143 году и заканчивая нынешним лидером Церкви Папой Франциском.

Впервые эта книга была найдена в 1595 году Арнольдом Вином, бенедиктинским монахом, которой утверждал, что нашел произведение Малахии в архивах Ватикана.

"Во время окончательного преследования Святой Римской Церкви воцарится Петр Римлянин, который будет пасти свою паству среди многих скорбей, после чего город из семи холмов будет разрушен и страшный Судья будет судить людей. Конец", - говорится в последнем абзаце книги.

Некоторые сейчас интерпретируют пророчество как то, что Петр вступает в должность Папы на фоне хронической болезни Франциска, а другие считают, что слова Малахия предполагают, что Франциск будет последним.

В 2024 году вышел документальный фильм, где предполагалось, что именно последний вариант более вероятен - из-за отрывка, который приписывают Папе Сиксту V в 1585 году: "Ось посреди знака". В пророчестве есть фразы, которые говорят о каждом Папе с 1143 года (скриншот)

Папа Сикст встал у руля через 442 года после первого понтифика, и с текстом, который свидетельствует о том, что он является серединой пророчества, конец света должен наступить еще через 442 года - в 2027 году.

Сейчас снова начали тщательно изучать пророчество, поскольку 88-летний Папа Франциск перенес два эпизода респираторного криза, вызванного накоплением значительного количества слизи в легких и бронхах. Он находится в больнице уже более двух недель.

Стоит добавить, что некоторые ученые ставят под сомнение тест Малахия и на самом деле он появился в 16 веке. А "Пророчество пап" было написано в 1139 году - после видения во время визита в Рим.

До того как Малахия посвятили в лик святых, он был ирландским архиепископом, и довольно известным. Он проводил религиозные реформы и привел ирландскую церковь в большее соответствие с римскими обычаями.

Утверждение о том, что кто-то другой мог написать 112 фраз о каждом будущем папе, следует из интересной особенности текста: все папы до 1590 года были описаны очень точно, а после этого формулировка становится гораздо более расплывчатой и оставляет много вариантов для толкования. Однако и там есть несколько удивительно точных фраз. Тяжелая болезнь Папы Франциска снова напомнила о существовании пророчеств (фото: Getty Images)

В последние несколько десятилетий пророчества святого Малахия стали снова воспринимать всерьез.

"В 1958 году, перед Конклавом, который должен был избрать Папу Иоанна XXIII, кардинал Спеллман из Нью-Йорка нанял лодку, наполнил ее овцами и поплыл вверх и вниз по реке Тибр, чтобы показать, что он "pastor et nautor" - это девиз, который приписывается следующему Папе в пророчествах", - говорится в одном из отчетов.

Одно из пророчеств называет 111-го Папу "Gloria Olivae", что означает "Слава Оливы". Орден Святого Бенедикта также известен как Оливетанский, что заставило некоторых историков считать, что Малахия предсказал, что Папа Бенедикт возглавит Католическую Церковь. Он был Папой с 2005 по 2013 год.

Фраза святого Малахии "lilium et rosa", что переводится как "лилия и роза", описывает папу Урбана VIII (1623-1644), поскольку на гербе его семьи были изображены лилии и розы.

Другая строка текста содержит "De labore Solis", что означает "о затмении солнца", и, как предполагают, имя Папы Иоанна Павла II (Кароль Войтыла), который родился во время солнечного затмения. Он был папой с 1978 по 2005 год.

Есть также слова "peregrinus apostolicus", которые были предназначены для папы VI, поскольку он провел большую часть своей жизни, путешествуя в новые страны. Он был папой с 1963 по 1978 год.

Согласно последней записи вокруг Петра Римлянина, "последний папа" будет председательствовать в Церкви во время больших потрясений, кульминацией которых станет уничтожение Рима и конец папства.

Учитывая количество различных кризисов во всем мире, нынешняя война в Украине, напряженность между США и Китаем и постоянная нестабильность на Ближнем Востоке - все это вызывает у многих опасения, что следующая мировая война уже в недалеком будущем. А разговоры о программах создания ядерного оружия - еще больше усиливают опасения относительно Судного дня.

Вас может заинтересовать: